Capcom начала праздновать десятилетие Dragon’s Dogma

Издательство Capcom открыло сайт в честь десятилетия своего фэнтезийного экшена с открытым миром Dragon’s Dogma — на территории Японии игра поступила в продажу 24 мая 2012 года.

Портал предлагает проследить историю Dragon’s Dogma от предшествовавшего оригинальному релизу комикса-приквела в апреле 2012-го до дебютировавшей в сентябре 2020-го адаптации от Netflix.

«Спасибо тебе, восставший, что не испугался и прошёл через невозможные испытания, лежавшие перед тобой. Мы навечно благодарны вам за поддержку на протяжении всех этих лет и надеемся на совместное чествование Dragon’s Dogma!», — гласит сообщение от режиссёра игры Хидеаки Ицуно (Hideaki Itsuno).

По сюжету Dragon’s Dogma главный герой отправляется в погоню за древним драконом, вырвавшим у него сердце. В путешествии протагониста сопровождают до трёх пешек (ИИ-напарников), которым можно отдавать простые приказы.

Dragon’s Dogma дебютировала на PS3 и Xbox 360, а впоследствии добралась до PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Предполагается, что сейчас Capcom разрабатывает вторую часть на движке RE Engine, но официально это не подтверждено.