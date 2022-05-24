«Думаю, никто не рассчитывал на такой крупный старт»: создатели V Rising прокомментировали первые успехи игры

Менеджер сообщества Stunlock Studios Джереми Филдинг (Jeremy Fielding) в интервью порталу IGN прокомментировал первые успехи новейшей игры команды — вампирского экшена с элементами MMO и выживания V Rising.

Напомним, за три дня в раннем доступе продажи V Rising достигли 500 тыс. копий, а число одновременных пользователей спустя меньше недели после запуска стартовой версии превысило 150 тыс. человек.

По словам Филдинга, анонс V Rising в мае 2021 года привлёк не слишком много внимания. Со стартом закрытого бета-тестирования популярность игры начала расти, однако достигнутых показателей менеджер предвидеть не мог.

«Я однозначно не ожидал, что [на запуске раннего доступа V Rising] привлечёт так много людей. Думаю, никто [в студии] не рассчитывал на такой крупный старт», — поделился Филдинг.

В настоящее время Stunlock Studios пытается гарантировать стабильность работы V Rising, но уже вынашивает идеи по улучшению проекта (например, его секции для высокоуровневых игроков).

Когда ждать этих обновлений и что ещё они будут включать, Stunlock Studios пока говорить не готова, потому как планы до конца не сформированы. Авторы обещают прислушиваться к своей аудитории и подстраиваться под её запросы.

V Rising вышла 17 мая в раннем доступе Steam и получила «очень положительные» отзывы. Игрокам в роли пробудившегося от долгого сна вампира нужно сражаться, охотиться на людей, отстраивать замок и избегать солнечного света.