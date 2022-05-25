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Samsung SDI и Stellantis построят в штате Индиана предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов

Если LG Energy Solution и SK On уже располагают предприятиями на территории США и строят новые, то Samsung SDI свою первую площадку на североамериканском континенте запустит в строй только в первой половине 2025 года, когда совместно со Stellantis возведёт предприятие по производству тяговых аккумуляторов в штате Индиана. Бюджет проекта будет варьироваться от $2,5 до $3,1 млрд.

Источник изображения: Samsung SDI

Источник изображения: Samsung SDI

На первом этапе, как поясняет Bloomberg, совместное предприятие Samsung SDI (51 %) и Stellantis NV (49 %) сможет ежегодно выдавать аккумуляторные ячейки совокупной ёмкостью 23 ГВт‧ч, но в дальнейшем производственные мощности могут быть увеличены до 33 или даже 40 ГВт‧ч в год. На предприятии будут работать около 1400 человек, причём для Stellantis его местоположение будет удобно тем, что по соседству уже выпускаются трансмиссии и ДВС для автомобилей входящих в состав концерна марок, а сборка автомобилей ведётся неподалёку в Огайо и Иллинойсе. Очевидно, что по мере перехода на электромобили, а к 2030 году Stellantis рассчитывает перевести на электротягу не менее половины ассортимента продаваемых в США машин, сотрудники будут мигрировать с традиционных производств на новые, но их права тщательно оберегает профсоюз. Власти штата Индиана готовы предоставить партнёрам субсидии на сумму не менее $186,5 млн, дополнительную поддержку окажет муниципалитет Кокомо и прочие локальные структуры.

Непосредственно Stellantis к 2030 году намеревается запустить в Европе и Северной Америке не менее пяти крупных предприятий, которые смогли бы в итоге выпускать тяговые аккумуляторы совокупной ёмкостью 400 ГВт‧ч в год. Автоконцерн намеревается к концу десятилетия продавать во всём мире по 5 млн электромобилей в год. К тому моменту весь европейский ассортимент легковых транспортных средств будет переведён на электротягу. В марте Stellantis удалось достичь соглашения с LG Energy Solution договорённости о строительстве предприятия по производству тяговых батарей в Канаде. Конкурирующая Samsung SDI располагает предприятиями в Китае, Южной Корее и Венгрии, и для неё завод в Индиане станет первым на территории США.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, разработка и производство электроники,
Теги: samsung sdi, stellantis, аккумуляторы, сша, электромобиль
samsung sdi, stellantis, аккумуляторы, сша, электромобиль
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