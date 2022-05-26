Видео: почти 20 минут геймплея ролевого экшена Diablo Immortal с комментариями разработчиков

Издатель и разработчик Blizzard Entertainment опубликовал игровой процесс своего условно-бесплатного фэнтезийного ролевого экшена Diablo Immortal. Видео продолжительностью почти 20 минут появилось на YouTube-канале Game Informer.

Журналисты издания взяли интервью у представителей команды разработчиков и наложили записанный аудиофайл с беседой поверх представленного видеоряда с геймплеем.

Ролик демонстрирует игровой процесс Diablo Immortal как на ПК, так и на мобильном устройстве. В материале запечатлён знакомый поклонникам серии набор активностей: исследование локаций, битва с врагами и обязательная встреча с промежуточным боссом.

Diablo Immortal выйдет 2 июня на iOS и Android. На ПК (Battle.net) в этот день начнётся открытая «бета». Обещают кроссплей и перенос прогресса как между платформами, так и в полную версию по окончании тестирования.