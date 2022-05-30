Процессоры «Эльбрус» теперь хотят выпускать в Зеленограде вместо Тайваня

По словам заместителя генерального директора российской МЦСТ Константина Трушкина, компанией рассматривается возможность переноса производства процессоров с Тайваня на предприятие «Микрон» в российском Зеленограде. Компания МЦСТ занимается разработкой и поставками процессоров «Эльбрус».

Как сообщает РБК, ранее процессоры выпускались по заказу МЦСТ тайваньской TSMC, но последняя в начале марта прекратила сотрудничество с отечественным разработчиком. TSMC является одним из лидеров в производстве полупроводников в мире. Компания занималась выпуском продукции как по заказу МЦСТ, так и НТЦ «Модуль», а также «Байкал Электроникс».

В портфеле МЦСТ имеются чипы, предназначенные для производства по технологиям от 16 до 130 нм, заказчиками которых являются преимущественно силовые и государственные ведомства. «Микрон» позволяет выпускать процессоры по технологии 90 нм, но при этом на пути действительно массового производства есть определённые проблемы.

К 2025 году «Микрон» планирует увеличить выпуск чипов 180-90 нм с 3 тыс. до 6 тыс. пластин ежемесячно, на что потребуется порядка 10 млрд руб. до 2030 года. Вероятно, средства будут получены в рамках специального нацпроекта по развитию электроники. К слову, на перенос производства «Эльбрусов» на мощности «Микрона» также потребуется время и средства — не менее года и несколько миллиардов рублей.

Рассматривался вариант создания отдельной компании «Эльбрус», не подпадающей под санкции, но, судя по всему, к этому решили не прибегать. По мнению Трушкина на российских фабриках можно «создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков».

Другой собеседник РБК показал, что «в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на собственное производство по технологии 28 нм, ни на достижение договорённости с другими зарубежными фабриками». По словам этого собеседника, 90-нм «Эльбрусы» подойдут «разве что для тонких клиентов, кассовых аппаратов или для какого-то спецприменения».