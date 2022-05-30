3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Процессоры «Эльбрус» теперь хотят выпуск...
Новости Hardware

Процессоры «Эльбрус» теперь хотят выпускать в Зеленограде вместо Тайваня

По словам заместителя генерального директора российской МЦСТ Константина Трушкина, компанией рассматривается возможность переноса производства процессоров с Тайваня на предприятие «Микрон» в российском Зеленограде. Компания МЦСТ занимается разработкой и поставками процессоров «Эльбрус».

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Как сообщает РБК, ранее процессоры выпускались по заказу МЦСТ тайваньской TSMC, но последняя в начале марта прекратила сотрудничество с отечественным разработчиком. TSMC является одним из лидеров в производстве полупроводников в мире. Компания занималась выпуском продукции как по заказу МЦСТ, так и НТЦ «Модуль», а также «Байкал Электроникс».

В портфеле МЦСТ имеются чипы, предназначенные для производства по технологиям от 16 до 130 нм, заказчиками которых являются преимущественно силовые и государственные ведомства. «Микрон» позволяет выпускать процессоры по технологии 90 нм, но при этом на пути действительно массового производства есть определённые проблемы.

К 2025 году «Микрон» планирует увеличить выпуск чипов 180-90 нм с 3 тыс. до 6 тыс. пластин ежемесячно, на что потребуется порядка 10 млрд руб. до 2030 года. Вероятно, средства будут получены в рамках специального нацпроекта по развитию электроники. К слову, на перенос производства «Эльбрусов» на мощности «Микрона» также потребуется время и средства — не менее года и несколько миллиардов рублей.

Рассматривался вариант создания отдельной компании «Эльбрус», не подпадающей под санкции, но, судя по всему, к этому решили не прибегать. По мнению Трушкина на российских фабриках можно «создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков».

Другой собеседник РБК показал, что «в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на собственное производство по технологии 28 нм, ни на достижение договорённости с другими зарубежными фабриками». По словам этого собеседника, 90-нм «Эльбрусы» подойдут «разве что для тонких клиентов, кассовых аппаратов или для какого-то спецприменения».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Серийное производство Эльбрус-16С и 2С3 начнётся в этом году
«ТИОНИКС» и «МЦСТ» провели успешное тестирование продуктов на совместимость
Российские процессоры Эльбрус-16С, Эльбрус-12С и Эльбрус-2С3 получат ядра шестого поколения архитектуры E2K
Стартап Lonestar Data Holdings намерен создать бекап земных знаний на Луне
Samsung SDI и Stellantis построят в штате Индиана предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов
NVIDIA сократила приём на работу в связи с инфляцией и сложной экономической ситуацией
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, SoC и микросхемы-контроллеры, разработка и производство электроники, российская наука и промышленность,
Теги: россия, мцст, процессор, микрон
россия, мцст, процессор, микрон
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 28
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 21
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 7
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайским военным порекомендовали разработать стратегию ликвидации спутников Starlink
У российского сервиса аренды самокатов Whoosh возникли проблемы с поставками чипов
Nissan и Mitsubishi попытаются завоевать японский рынок электромобилей при помощи компактных моделей за $15 700
Apple придётся третий год подряд оснащать iPhone 5-нм процессорами
AyaNeo представила портативные приставки Air на базе Ryzen 5000U и новых AMD Mendocino
Microsoft добавила поддержку WSL2 в Windows Server 2022 8 ч.
Скриншоты Destroy All Humans! 2 – Reprobed попали в Сеть — игра получилась весёлой 10 ч.
Слухи: Gotham Knights не получит перевод на русский — WB Games отменила продажу игры в России 10 ч.
Слухи: игра о приключениях Индианы Джонса не будет эксклюзивом Xbox 10 ч.
Анонс AR-гарнитуры Apple, вероятно, уже не за горами — зарегистрирована торговая марка RealityOS 15 ч.
Иск альтернативного магазина iOS-приложений Cydia против Apple принят судом к рассмотрению 18 ч.
Google избавилась от «Go» в приложении Gallery Go — упрощённой версии Google Фото 18 ч.
Twitter расширит аудиторию тестирования функции Circle — она позволяет показывать твиты ограниченному кругу людей 19 ч.
Обновление Windows нарушило работоспособность антивирусного софта Trend Micro 21 ч.
Совет директоров Twitter не стал исключать из своего состава Дюрбана, являющегося союзником Илона Маска 24 ч.
Флагманский седан Genesis G90 в автоматическом режиме сможет передвигаться со скоростью не более 60 км/ч 17 мин.
В связи с нехваткой рабочей силы в Сингапуре начали массово внедрять роботов-помощников 33 мин.
NIO подбирает персонал для будущего американского завода по выпуску электромобилей 3 ч.
Новая статья: Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 8 ч.
Германия получит необычный ИИ-суперкомпьютер: гигантский чип Cerebras WSE-2 + HPE Superdome Flex 8 ч.
Европейские Arm-процессоры SiPearl получат поддержку ускорителей и DPU NVIDIA 12 ч.
Россияне стали покупать меньше планшетов, но при этом стали выбирать более дорогие модели 14 ч.
В России намерены создать скафандры с самозаживляющимся материалом — ему будут нестрашны небольшие повреждения 16 ч.
Стартап Astroforge продемонстрирует в 2023 году технологию добычи полезных ископаемых из астероидов в космосе 17 ч.
Марсианский орбитальный зонд NASA MAVEN ограничил работу из-за сбоя в системе навигации — его пытаются починить с конца февраля 20 ч.