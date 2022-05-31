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Foxconn рассчитывает добиться стабильности поставок электроники в следующем полугодии

Председатель правления Foxconn (Hon Hai Precision Industry) Янг Лю (Young Liu) на собрании акционеров заявил, что во втором полугодии ситуация с доступностью электронных компонентов должна улучшиться, хотя в уходящем полугодии на деятельность контрактного производителя негативно влияли локдауны в Китае. Упало не только производство электроники на территории КНР, но и её потребление.

Источник изображения: Foxconn

Источник изображения: Foxconn

На этой неделе муниципальные власти Шанхая отменят очередные ограничения, что позволит гражданам, проживающим в районах города с низким риском заражения коронавирусной инфекцией приступить к работе в обычном режиме, без необходимости находиться на предприятиях неделями в условиях замкнутого цикла функционирования. Предприятия Foxconn в таком режиме функционировали давно, что в значительной степени позволило избежать негативного влияния локдаунов на объёмы выпуска продукции. Правда, как отмечают некоторые СМИ, вынужденная изоляция способствовала росту протестных настроений среди работников соответствующих предприятий.

Одновременно глава Foxconn заявил о намерениях компании организовать производство востребованных электронных компонентов для нужд развиваемого контрактного бизнеса в сфере выпуска электромобилей. К середине десятилетия компания рассчитывает занять до 5 % рынка подобных услуг, предлагая клиентам почти готовые платформы для создания электромобилей. Ситуация, когда машина стоимостью десятки тысяч долларов не может быть отгружена из-за отсутствия чипа стоимостью пятьдесят центов, по словам руководства Foxconn, не устраивает многих в отрасли, поэтому компания собирается приложить руку к решению этой проблемы за счёт организации собственных поставок необходимых компонентов.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, разработка и производство электроники,
Теги: foxconn, электромобиль, производство микросхем, дефицит, полупроводники
foxconn, электромобиль, производство микросхем, дефицит, полупроводники
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