Apple вряд ли анонсирует AR/VR-гарнитуру на конференции WWDC 2022

Несколько дней назад стало известно о регистрации в нескольких странах компанией Realityo Systems, якобы имеющей отношение к Apple, торгового знака RealityOS. В связи с этим с новой силой стали курсировать слухи о близящемся анонсе шлема дополненной реальности Apple, возможно на конференции WWDC 2022, которая пройдёт на следующей неделе.

К тому же на днях редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что Apple недавно продемонстрировала будущую AR/VR-гарнитуру своему совету директоров, что означает близящийся анонс этого устройство. Если новинку не представят на WWDC 2022, то, возможно, Apple анонсирует новинку вместе с новым поколением смартфонов iPhone в сентябре.

Известный аналитик TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что до официального анонса гарнитуры всё ещё далеко. Эксперт сообщил в Twitter, что до старта массового производства пройдёт ещё немало времени. В связи с этим он не считает, что гарнитура и платформа RealityOS будут представлены на WWDC 2022. Одна из причин такого мнения заключается в том, что это даст конкурентам достаточно времени, чтобы скопировать функции продукта до запуска его массового производства.

Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) отметил, что придерживается своего более раннего прогноза о том, что гарнитура Apple появится в магазинах в начале 2023 года, а не в 2022 году.

Такого же мнения придерживается аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) из Haitong International Securities, который считает, что выпуск гарнитуры будет отложен до первого квартала 2023 года. Он допускает, что Apple может анонсировать продукт в конце 2022 года.