3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Apple вряд ли анонсирует AR/VR-гарнитуру...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple вряд ли анонсирует AR/VR-гарнитуру на конференции WWDC 2022

Несколько дней назад стало известно о регистрации в нескольких странах компанией Realityo Systems, якобы имеющей отношение к Apple, торгового знака RealityOS. В связи с этим с новой силой стали курсировать слухи о близящемся анонсе шлема дополненной реальности Apple, возможно на конференции WWDC 2022, которая пройдёт на следующей неделе.

Источник изображения: appleinsider.com

Источник изображения: appleinsider.com

К тому же на днях редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что Apple недавно продемонстрировала будущую AR/VR-гарнитуру своему совету директоров, что означает близящийся анонс этого устройство. Если новинку не представят на WWDC 2022, то, возможно, Apple анонсирует новинку вместе с новым поколением смартфонов iPhone в сентябре.

Известный аналитик TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что до официального анонса гарнитуры всё ещё далеко. Эксперт сообщил в Twitter, что до старта массового производства пройдёт ещё немало времени. В связи с этим он не считает, что гарнитура и платформа RealityOS будут представлены на WWDC 2022. Одна из причин такого мнения заключается в том, что это даст конкурентам достаточно времени, чтобы скопировать функции продукта до запуска его массового производства.

Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) отметил, что придерживается своего более раннего прогноза о том, что гарнитура Apple появится в магазинах в начале 2023 года, а не в 2022 году.

Такого же мнения придерживается аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) из Haitong International Securities, который считает, что выпуск гарнитуры будет отложен до первого квартала 2023 года. Он допускает, что Apple может анонсировать продукт в конце 2022 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple придётся третий год подряд оснащать iPhone 5-нм процессорами
Анонс AR-гарнитуры Apple, вероятно, уже не за горами — зарегистрирована торговая марка RealityOS
iPhone 14 Pro наконец получат функцию Always-On Display — другие компании предлагают её уже более 10 лет
Отслеживание взгляда в гарнитуре PSVR 2 позволит в разы повысить FPS в VR-играх на PlayStation 5
OnePlus выпустит недорогие беспроводные наушники Nord Buds
Спрос на устройства AR/VR на мировом рынке взлетел почти в два раза
Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: apple, смешанная реальность, гарнитура
apple, смешанная реальность, гарнитура
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 62
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 26
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 10
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Роскосмос» начал готовить к запуску первый модуль российской орбитальной станции
«Почта России» установила более 650 российских серверов YADRO и «Аквариус» стоимостью почти 1,7 млрд руб.
Автопроизводители начали сталкиваться с дефицитом электропроводки — это может ускорить переход на выпуск электромобилей
Студия-разработчик Euro Truck Simulator 2 «решила воздержаться» от выпуска дополнения «Сердце России»
«Аэродиск» анонсировала новые СХД серии «Восток» на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал»
«АВТОВАЗ» возьмёт на вооружение облачные технологии VK Cloud Solutions 21 мин.
Роскомнадзор отрицает информацию о замедлении трафика YouTube 2 ч.
Broadcom хочет отбить расходы на покупку VMware переводом продуктов на подписочную модель 2 ч.
Больше никаких повторов: разработчики Valorant улучшили систему подбора карт 2 ч.
Новое исследование показало предпочтения аудитории мобильных игр в России 2 ч.
Свежие новости о ролевом экшене Star Ocean: The Divine Force задержатся до конца июня 3 ч.
Два дня в год — столько времени офисные сотрудники тратят на разбор нежелательной почты 3 ч.
Дизельпанковая стратегия Iron Harvest получит обновление про сражение за мировое господство 4 ч.
Файтинг Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown получит дополнение с костюмами, музыкой и интерфейсом из Tekken 7 4 ч.
Видео: способности главной героини и развитие призывателей демонов в новом выпуске руководства по Soul Hackers 2 5 ч.
Учёные обнаружили в карликовых галактиках «кладезь» чёрных дыр 38 мин.
Microsoft выпустит доступный ноутбук Surface Laptop Go 2 на процессоре Intel Tiger Lake и Windows 11 2 ч.
Apple вряд ли анонсирует AR/VR-гарнитуру на конференции WWDC 2022 2 ч.
Минцифры анонсировало появление в России Центра сборки систем хранения данных 2 ч.
Micron начнёт переход на EUV-литографию для производства памяти DRAM к концу 2022 года 3 ч.
Sharkoon представила ПК-корпус TK5M RGB с четырьмя вентиляторами 3 ч.
Qualcomm готова стать акционером Arm, если найдутся компаньоны 3 ч.
Британским автопроизводителям будет сложно полагаться на локальный выпуск батарей для электромобилей 5 ч.
Minisforum показала неттоп с чипом AMD Ryzen 9 6900HX и графикой Radeon RX 6650M 5 ч.
XPG представила ПК-корпус Valor Air с хорошей вентиляцией 5 ч.