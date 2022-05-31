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Улучшенный ремейк Romancing SaGa выйдет на современных платформах зимой

Компания Square Enix анонсировала японскую ролевую игру Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS и Android. Это обновлённая для современных платформ версия ремейка, вышедшего в 2005 году на PlayStation 2.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

Romancing SaGa: Minstrel Song вышла на PlayStation 2 в качестве ремейка оригинальной Romancing SaGa, которая поступила в продажу для Super Nintendo Entertainment System 28 января 1992 года. Действие игры разворачивается в вымышленном мире Мардиас. Один из восьми доступных героев отправляется в путешествие, чтобы возродить запечатанного тысячу лет назад бога Саруина. У каждого персонажа личная причина будить злое создание и разная предыстория. Тем не менее во время путешествия они тем или иным образом объединяются вместе.

Ремейк оригинальной Romancing SaGa для PlayStation 2 знаменовал собой приход серии на Запад. Режиссёр игры Акитоси Кавадзу (Akitoshi Kawazu) реализовал в нём элементы, которые изначально планировал для SNES-версии проекта. В итоге ремейк включал в себя ряд эстетических и механических изменений, дополнительно раскрывал некоторые игровые системы и многое другое.

Обновлённая версия для современных платформ предложит графику высокого разрешения, а также улучшения в игровом процессе и некие новые элементы. Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered поступит в продажу этой зимой.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Игры для Android, Игры для iOS, PlayStation, Nintendo,
Теги: romancing saga: minstrel song remastered, square enix, jrpg
romancing saga: minstrel song remastered, square enix, jrpg
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