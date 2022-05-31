Улучшенный ремейк Romancing SaGa выйдет на современных платформах зимой

Компания Square Enix анонсировала японскую ролевую игру Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS и Android. Это обновлённая для современных платформ версия ремейка, вышедшего в 2005 году на PlayStation 2.

Romancing SaGa: Minstrel Song вышла на PlayStation 2 в качестве ремейка оригинальной Romancing SaGa, которая поступила в продажу для Super Nintendo Entertainment System 28 января 1992 года. Действие игры разворачивается в вымышленном мире Мардиас. Один из восьми доступных героев отправляется в путешествие, чтобы возродить запечатанного тысячу лет назад бога Саруина. У каждого персонажа личная причина будить злое создание и разная предыстория. Тем не менее во время путешествия они тем или иным образом объединяются вместе.

Ремейк оригинальной Romancing SaGa для PlayStation 2 знаменовал собой приход серии на Запад. Режиссёр игры Акитоси Кавадзу (Akitoshi Kawazu) реализовал в нём элементы, которые изначально планировал для SNES-версии проекта. В итоге ремейк включал в себя ряд эстетических и механических изменений, дополнительно раскрывал некоторые игровые системы и многое другое.

Обновлённая версия для современных платформ предложит графику высокого разрешения, а также улучшения в игровом процессе и некие новые элементы. Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered поступит в продажу этой зимой.