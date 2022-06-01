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В июньскую подборку Xbox Live Gold попали Super Meat Boy, Aven Colony и другие игры

Издательство Microsoft на сайте официального новостного блога Xbox анонсировало июньскую подборку бесплатных игр Games with Gold для подписчиков сервисов Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Как и всегда, в линейке очередного месяца Xbox Live Gold представлено четыре игры (по две с Xbox One и Xbox 360). В июне 2022 года пользователей ждут:

  • инопланетная градостроительная стратегия Aven Colony (Xbox One) — с 1 по 30 июня;
  • симулятор строительства и управления небоскрёбом Project Highrise в издании Architect’s Edition (Xbox One) — с 16 июня по 15 июля;
  • хардкорный пиксельный платформер Super Meat Boy (Xbox 360) — с 1 по 15 июня;
  • комичный экшен-платформер Raskulls (Xbox 360) — с 16 по 30 июня.

Microsoft напоминает, что, несмотря на платформу происхождения, все проекты из июньской подборки Games with Gold доступны на Xbox One, а также Xbox Series X и S в рамках программы обратной совместимости.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Напомним, пользователи всё ещё могут (раздача продлится до 15 июня) активировать олдскульный point-and-click-квест The Inner World — The Last Wind Monk из майской линейки Games with Gold.

Июньская подборка основного конкурента Xbox Live Gold — PlayStation Plus — будет объявлена сегодня, 1 июня. По слухам, она включает God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker и Nickelodeon All-Star Brawl.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Симулятор, Платформер, Стратегия, Анонс, Xbox,
Теги: xbox live gold, xbox game pass ultimate, games with gold, microsoft
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