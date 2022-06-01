Новым проектом авторов Pathfinder оказалась Warhammer 40,000: Rogue Trader — первая классическая RPG по франшизе

Российская студия Owlcat Games, известная по фэнтезийным ролевым играм Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous, в рамках презентации Warhammer Skulls Showcase анонсировала свой новый проект.

Напомним, на прошлой неделе Owlcat Games представила тизер своей следующей игры, судя по которому студия взялась за проект в научно-фантастическом антураже. Фанаты ставили на адаптацию «настолки» Starfinder, но прогадали.

Как стало известно, Owlcat Games связалась с Warhammer 40,000 — проект называется Warhammer 40,000: Rogue Trader и представляет собой первую в истории франшизы классическую партийную RPG с пошаговой боевой системой.

События Rogue Trader развернутся в пространстве Коронус — опасном и малоизученном регионе на окраинах Империума. Игрокам в роли вольного торговца из древнего рода предстоит заниматься расширением границ владений Императора.

В распоряжении персонажа будет колоссальный космический корабль огромной силы с неисчислимым экипажем, а также выдающиеся союзники (космодесантник, рейнджер-эльдар, Сестра битвы и другие).

Скриншоты «пре-альфы» Warhammer 40,000: Rogue Trader

«Проявите к своим подданным милость или презрение, останьтесь верны Императору или свяжитесь с врагами Человечества — каждое решение и действие вольного торговца как рябь на воде расходится по звёздным системам, влияя на внутриигровой мир и его обитателей», — гласит описание Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет на ПК и неназванных консолях. Сроков релиза у проекта нет, но разработчики уже открыли предзаказы на наборы (от $40 до $100) с доступом к ранним версиям игры и другим бонусам.