Видео: первые кадры игрового процесса в дневнике разработки симулятора F1 Manager 2022

Британская студия Frontier Developments (серия Jurassic World Evolution) представила первый дневник разработки F1 Manager 2022 — своего официального симулятора управления командой «Формулы-1».

Напомним, игрокам предстоит возглавить конюшню «Формулы-1», взять на себя все аспекты её жизни и связанные с ними решения по производству, бюджету, персоналу, стратегии в ходе Гран-при и так далее.

Ничего принципиально нового о роли руководителя команды в проекте разработчики не поведали, но сопроводили свой рассказ первыми геймплейными кадрами F1 Manager 2022. Показали различные меню и внутриигровые версии двух реальных гонщиков.

В следующих закулисных роликах представят художественную и звуковую составляющие F1 Manager 2022, включая сканирование внешности пилотов и запись движений механиков, а также создание аудиопрофиля для каждой трассы.

Выход F1 Manager 2022 ожидается до конца лета на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Контракт Frontier и Formula One Management рассчитан на ежегодные релизы с 2022 по 2025 годы.