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Apple может анонсировать собственный поисковик в январе

Блогер по имени Роберт Скобл (Robert Scoble) сообщил в «Твиттере», что Apple работает над собственным поисковым сервисом, анонс которого может состояться в январе будущего года. Господин Скобл пояснил, что информация частично основана на беседах с его источниками, а частично — на собственных умозаключениях. Он утверждает, что это будет «самый дорогой анонс продукта за всё время».

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Запуск собственного поискового сервиса от Apple имеет смысл по целому ряду причин. Основные из них — историческая конкуренция с Google и отсутствие альтернатив на рынке. Кроме того, судя по финансовой отчётности Alphabet, на поиск приходится самая значительная доля выручки компании — по итогам 2021 года это $210 млрд.

Не исключено, что подходящий момент для такого шага настал уже сейчас, когда число пользователей iOS и Safari достигло некой критической массы, и Apple действительно может бросить вызов монополии Google. С другой стороны, компания долгие годы получает выплаты от Google, чтобы её поиск был установлен в Safari по умолчанию — по некоторым данным речь идёт о $20 млрд в год, но Apple при этом не имеет права запускать собственный сервис. И если бы этот договор был расторгнут, 1 млрд пользователей Safari обеспечили бы Apple прочную базу для дальнейшего развития. Кроме того, США в последнее время ужесточают антимонопольное законодательство, и альтернатива Google была бы воспринята благосклонно.

Но все эти соображения отнюдь не являются залогом успеха. Microsoft, например, не удалось значительно продвинуться ни на рынке браузеров, и в среде поиска, несмотря на то, что компания контролирует самую популярную в мире ОС для ПК. Apple же всегда была чрезвычайно прагматичной, и для добровольного расторжения договора с Google компания должна быть уверена, что рост её доходов от рекламы компенсирует потерянные миллиарды долларов.

Наконец, есть вероятность, что основным «бенефициаром» инициативы будет голосовой помощник Siri, и планы Apple не столь глобальны — компания может разрабатывать поисковик только для того, чтобы расширить возможности ассистента, а не обрабатывать общие запросы, как это делает Google.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Слухи,
Теги: apple, поисковые системы, siri
apple, поисковые системы, siri
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