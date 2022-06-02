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Германия заставит YouTube платить за незаконные загрузки чужого контента

Верховный суд Германии постановил, что YouTube и другие платформы должны заставить платить за нарушение прав на интеллектуальную собственность даже в случае, если контент размещён сторонними пользователями.

Источник изображения: YouTube Blog

Источник изображения: YouTube Blog

При этом платформы могут привлекать к ответственности только в тех случаях, когда они не отреагировали достаточно быстро и не заблокировали доступ сразу после того, как узнали о незаконной загрузке. Согласно постановлению суда, дополнительно операторы медиаплощадок будут обязаны раскрывать личности пользователей, совершающих правонарушения, а также адреса их электронной почты.

Решение принято на фоне давнего непрекращающегося спора европейской «креативной индустрии» и онлайн-платформ, с которых пытаются взыскать компенсации за незаконно распространяемый контент. Тема является частью более широкой дискуссии о том, в какой степени платформы и социальные медиа должны отвечать за фильтрацию чужого, незаконного или разжигающего ненависть контента.

Постановление германской судебной инстанции основано на аналогичном решении Европейского суда, вынесенном в прошлом году. При рассмотрении дела учитывался иск, посвящённый случаю, когда юрист музыкального продюсера направил в YouTube жалобу на незаконное размещение аудио- и видеозаписей в исполнении одного из музыкантов, но контент так и не был своевременно удалён.

Суд не стал рассматривать дело по существу, вернув его на рассмотрение судов предыдущих инстанций для оценки ситуации в соответствии с новыми указаниями. В YouTube заявили, что уверены в системах, которые сервис создал для борьбы с нарушением прав на интеллектуальную собственность. Они призваны обеспечить правообладателям их «честную долю».

Это не единственная неприятность YouTube. Недавно сообщалось, что в России могут заблокировать сервис или ограничить к нему доступ, но Роскомнадзор опроверг соответствующие слухи.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: youtube, германия, авторское право, суд
youtube, германия, авторское право, суд
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