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В США появится первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

Копилку необычных мировых транспортных решений скоро пополнит американский проект. В следующем году в Детройте введут в эксплуатацию дорогу, обеспечивающую беспроводную зарядку электромобилей. В перспективе система может оказаться полезной для выделенных полос для автобусов или для участков, на которых часто возникают пробки и машинам приходится подолгу стоять.

Источник изображения: Electreon

Источник изображения: Electreon

За реализацию проекта отвечает израильская компания Electreon, которая планирует закончить строительство уже в 2023 году. Тестовая дорога будет длиной всего в одну милю (около 1,6 км). Известно, что под дорогой будут расположены зарядные индукционные катушки, подключённые к электросети. Для получения питания электромобилям потребуется специальный ресивер — по аналогии со смартфонами. Система не работает без активного принимающего устройства в пределах досягаемости и будет безопасна для окружающих. Она получит модульную конструкцию и, если дорога будет повреждена, работа не прекратится — каждая катушка подключена к электросети параллельно.

Сколько энергии получит электромобиль, будет зависеть от конструкции самой машины и того, насколько быстро она движется. Конечно, дорога не сможет полностью зарядить батарею, особенно на такой короткой дистанции, но способна обеспечить немного энергии, достаточной для того, чтобы добраться до ближайшей зарядной станции.

По данным представителя Electreon, оптимальным будет размещение зарядных катушек под выделенными для общественного транспорта полосами, поскольку транспорт передвигается здесь предсказуемо и регулярно. Кроме того, система может принести пользу в местах с частыми пробками — можно подзарядить аккумулятор, стоя в дорожном заторе. При этом зарядка не будет бесплатной — пользователь получит счёт для оплаты.

Нечто подобное уже внедряется в других сферах. Например, система Logitech Powerplay предусматривает использование специального коврика для зарядки беспроводной мыши непосредственно в процессе работы.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, интересности из мира хай-тек, разработка и производство электроники,
Теги: electreon, сша, электромобиль, израиль
electreon, сша, электромобиль, израиль
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