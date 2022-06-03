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Анонсирован Inkbound — кооперативный роглайк c двумя разными героями

Разработчики из независимой студии Shiny Shoe (Monster Train) представили свой новый проект — кооперативный роглайк Inkbound с большим акцентом на повторные прохождения.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Inkbound предлагает отправиться в путешествие по процедурно генерируемым локациям мира Atheneum, каждый новый забег по которым гарантирует открытие новых предметов с уникальным дизайном. Игрок сможет выбрать одного из двух персонажей — есть Magma Miner, использующий грубую силу и идущий напролом, а также делающий ставку на скорость Mosscloack.

Разработчики Inkbound заверяют, что их «рогалик» будет меняться буквально каждый день, неделю и месяц. Shiny Shoe называет своё детище «живой игрой, в мире которой не бывает двух одинаковых дней».

Inkbound должна появиться в раннем доступе на ПК (Steam) в 2023 году, заявку на участие в бета-тестировании можно подать уже сейчас на официальном сайте.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс,
Теги: inkbound, shiny shoe, роглайк, ролевая игра
inkbound, shiny shoe, роглайк, ролевая игра
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