Анонсирован Inkbound — кооперативный роглайк c двумя разными героями

Разработчики из независимой студии Shiny Shoe (Monster Train) представили свой новый проект — кооперативный роглайк Inkbound с большим акцентом на повторные прохождения.

Inkbound предлагает отправиться в путешествие по процедурно генерируемым локациям мира Atheneum, каждый новый забег по которым гарантирует открытие новых предметов с уникальным дизайном. Игрок сможет выбрать одного из двух персонажей — есть Magma Miner, использующий грубую силу и идущий напролом, а также делающий ставку на скорость Mosscloack.

Разработчики Inkbound заверяют, что их «рогалик» будет меняться буквально каждый день, неделю и месяц. Shiny Shoe называет своё детище «живой игрой, в мире которой не бывает двух одинаковых дней».

Inkbound должна появиться в раннем доступе на ПК (Steam) в 2023 году, заявку на участие в бета-тестировании можно подать уже сейчас на официальном сайте.