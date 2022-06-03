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Настольные механики, Unity, «альфа» и романы: Owlcat поделилась подробностями Warhammer 40,000: Rogue Trader

На днях российская студия Owlcat Games представила Warhammer 40,000: Rogue Trader — первую cRPG в научно-фантастической вселенной Warhammer 40,000. Теперь же разработчики поделились и некоторыми подробностями проекта, в том числе касательно романтической линии.

Источник изображения: Owlcat Games

Источник изображения: Owlcat Games

Помимо любовных отношений со всеми (вне зависимости от пола), Owlcat Games пообещала богатую индивидуализацию персонажей. При создании героя вы сможете выбрать пол и один из нескольких классов, но расу изменить нельзя — протагонист обязан быть человеком. В обратном случае это нарушит канон, ведь во вселенной Warhammer 40,000 именно Империум выдаёт наследственный патент на торговые операции фактически без ограничений.

Кроме того, механики Warhammer 40,000: Rogue Trade соответствуют существующей настольной ролевой игре от Fantasy Fight Games. В ней игроки в роли вольного торговца и его экипажа отправляются в пространство Коронус в погоне за богатством и славой. В отличие от Dark Heresy (первая книга правил по Warhammer 40,000 Roleplay), персонажи с самого начала обладают огромными финансами, редкими технологиями, космическим кораблём и от сотни до тысяч подчинённых.

Интересно и то, что Warhammer 40,000: Rogue Trade разрабатывается на Unity, как и предыдущие игры студии, Pathfinder. Также Owlcat Games поделилась тем, что ещё не обсуждала с Games Workshop перевод игры на русский язык.

Наконец, студия планирует запустить альфа-версию Warhammer 40,000: Rogue Trade в этом году, а «бету» — уже в следующем. Игра выйдет на ПК и консолях (пока без уточнения, каких).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: warhammer 40,000: rogue trader, owlcat games, crpg
warhammer 40,000: rogue trader, owlcat games, crpg
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