США вынудили Великобританию начать расследование продажи местного полупроводникового завода китайцам

В прошлом году китайская компания приобрела в Великобритании завод по производству чипов. Само по себе предприятие почти ничем не примечательно, но это не понравилось Вашингтону, и британские власти инициировали расследование, по итогам которого сделка может быть расторгнута.

На прошлой неделе министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг (Kwasi Kwarteng) инициировал расследование в отношении принадлежащей китайским владельцам голландской компании, которая в июле прошлого года приобрела в Уэльсе завод по производству полупроводниковой продукции. Сделка будет проверена на предмет соблюдение интересов национальной безопасности Королевства.

По версии The Wall Street Journal (WSJ) этому предшествовала беседа некоего дипломата из посольства США с британскими официальными лицами: представитель Вашингтона заявил им, что завод, если он вернётся к британским владельцам, поможет Великобритании стать центром производства чипов для электромобилей. Как утверждают источники WSJ, американский дипломат напрямую не просил британскую сторону отменить сделку, но дал понять, что его руководство предпочло бы именно такой сценарий.

Инициированное в результате расследование может стать лишь первым из многих: ранее британские власти расширили свои полномочия и обрели право расследовать приобретения местных активов иностранными субъектами — даже задним числом. Вашингтон же, пишет WSJ, перешёл в наступление на фронтах технологической холодной войны с Китаем. Госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) недавно заявил, что страна вместе с союзниками будет активнее противостоять Пекину, который, по его словам, хочет сделать другие страны зависимыми от китайских технологий и начать влиять на них. Ключевыми технологическими секторами XXI века политик назвал аккумуляторы для электромобилей и солнечные батареи, и Вашингтон «не может позволить им стать полностью зависимыми от Китая».

В ответ на это китайское посольство в Вашингтоне заявило, что хотя у США и Китая общие интересы, Пекин не ставит перед собой целей состязаться с Вашингтоном или заменять его. Посольство КНР в Лондоне добавило, что коммерческая деятельность не может подвергаться столь грубому американскому вмешательству, и своими действиями США нарушают правила международной торговли.

Предметом дипломатического конфликта стал завод Newport Wafer Fab в Уэльсе. Предприятие столкнулось с финансовыми трудностями, и его миноритарный владелец Nexperia прошлым летом воспользовался опционом и приобрёл завод за сумму около $80 млн. Nexperia — нидерландская дочерняя компания китайской Wingtech Technology Co., которая, в свою очередь, является производственным подрядчиком таких гигантов как Huawei и Samsung. По некоторым данным, около 22 % Wingtech принадлежат государственным китайским организациям и предприятиям.

Nexperia объяснила свой интерес к предприятию стремлением расширить производственные мощности по всему миру. С момента приобретения завода, сообщил представитель компании, местным властям были выплачены долги, владелец обязался инвестировать в новый актив около $100 млн и нанял 50 новых сотрудников, доведя штат до 500 человек. Угроза национальной безопасности отсутствует, поскольку здесь производятся преимущественно чипы для фенов и других бытовых приборов.

А вот источники WSJ, близкие к самому Newport Wafer Fab и британскому парламенту, рассказали ещё об одном интересном нюансе. Как выяснилось, ещё при старом владельце завод в какой-то момент начал переход на полупроводниковую продукцию, в которой используются не только кремниевые компоненты, но и другие материалы — это одно из перспективных направлении в отрасли электромобилей. Более того, предприятие входило в принадлежащий британцам кластер заводов и исследовательских центров, в котором разрабатывались данные технологии. И американцы предположительно опасались, что их британские партнёры утратят контроль над крупным предприятием в этом кластере.

В ответ на это в Nexperia заявили, что после поглощения Newport Wafer Fab на заводе были закрыты экспериментальные проекты, и производство сосредоточилось исключительно на кремниевых компонентах.