Разработчики DNF Duel представили первого за два с половиной месяца нового персонажа

Японское издательство Nexon совместно с Neople, Arc System Works (Guilty Gear Strive) и Eighting представило трейлер очередного персонажа из своего аниме-файтинга DNF Duel.

Как и предполагалось, звездой нового ролика DNF Duel оказался персонаж, засветившийся в недавней демонстрации сетевого режима — специалист по тяжёлому вооружению по прозвищу Лаунчер.

«Та, что разносит поле боя своим обширным арсеналом тяжёлого вооружения! Оцените пронзающие пространство и время лазеры Лаунчер в её игровом видео!» — гласит описание обнародованного трейлера DNF Duel.

Напомним, с ноября 2021 года по март 2022-го авторы познакомили зрителей с одиннадцатью героями DNF Duel. Лаунчер — двенадцатый по счёту и первый за два с половиной месяца новый персонаж.

DNF Duel выйдет 28 июня на PC (Steam), PS4 и PS5. Проект представляет собой ответвление от условно-бесплатного ролевого экшена Dungeon Fighter Online, из которого в новую игру перекочевали антураж и архетипы бойцов.