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Интерактивные приключения Steve Jackson's Sorcery! от авторов Heaven’s Vault выйдут на консолях одним комплектом

Британская студия Inkle (Heaven’s Vault, Overboard!) заручилась поддержкой польского издательства No Gravity Games, чтобы выпустить серию своих интерактивных приключений Steve Jackson’s Sorcery! на консолях.

Источник изображения: Inkle Studios

Источник изображения: Inkle Studios

Как стало известно, уже 23 июня текущего года цельная версия Steve Jackson’s Sorcery! (на других платформах игра выходила по частям) поступит в продажу для консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

На приставках PlayStation и Xbox какого поколения будет доступна Steve Jackson's Sorcery!, разработчики не уточняют, но уже открыли страницы игр в зарубежных сегментах PS Store, Microsoft Store и Nintendo eShop.

Игрокам в роли одинокого искателя приключений предстоит пересечь обширный мир, выучить магию, сразиться с опасными существами и принять более тысячи решений на пути к своему финалу.

Sorcery! представляет собой адаптацию книг-игр Стива Джексона (Steve Jackson). Первая часть вышла на iOS в 2013 году, а к 2016-му все четыре выпуска стали доступны на iOS, Android и в Steam (Windows, macOS).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: steve jackson's sorcery!, inkle studios, no gravity games, приключение
steve jackson's sorcery!, inkle studios, no gravity games, приключение
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