Видео: шесть минут сражений с врагами в новом геймплейном ролике Sonic Frontiers

Портал IGN в рамках своей постоянной рубрики IGN First представил второй материал из серии эксклюзивных премьер по платформеру с открытым миром Sonic Frontiers от Sega.

Напомним, во вчерашнем геймплейном ролике журналисты IGN показали семь минут исследования локаций и разгадывания головоломок, а сегодняшний длится шесть минут и посвящён сражениям.

За отведённый хронометраж Соник успевает сразить несколько врагов четырёх типов — шарообразных, бронированных, рядовых и великана. Все они представляют собой роботов разных форм и размеров.

Судя по видео, в распоряжении скоростного ежа будет несколько видов атак как ближнего, так и дальнего боя. Кроме того, Соник может подбрасывать неприятелей в воздух, захватывая их в светящееся кольцо после ускорения.

Sonic Frontiers выйдет к концу года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В июне IGN будет делиться геймплейными роликами, впечатлениями от игры, интервью с разработчиками и так далее.