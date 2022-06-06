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По итогам апреля BYD удалось вырваться на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков литиевых аккумуляторов

Китайская компания BYD развивалась параллельно с Tesla, но выпускать электромобили стала после того, как освоила массовое производство литиевых аккумуляторов. Остановка конвейера предприятия Tesla в Шанхае позволила BYD по итогам апреля выйти на второе место в мире по объёмам выпуска тяговых батарей. На первом месте по-прежнему CATL с 33,7 % рынка.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

Приводимая ресурсом Business Korea статистика SNE Research традиционно делает упор на динамику развития бизнеса корейских производителей аккумуляторов, рассматривая период с января по апрель текущего года включительно. Корейские производители в годовом сравнении добились существенного прогресса, но китайская CATL всё равно их опередила, увеличив объёмы поставок на 114,1 % и обеспечив себе чуть больше трети мирового рынка. На указанном отрезке времени BYD довольствовалась третьим местом, увеличив объёмы поставок на 224,5 % и почти вдвое нарастив свою долю рынка до 12,1 %.

За первые четыре месяца текущего года LG Energy Solution удалось увеличить продажи аккумуляторов на 19,1 %, но на фоне прогресса китайских конкурентов доля компании сократилась с 22,9 до 14,1 %, хотя в итоге этот производитель всё равно сохранил за собой второе место в мировом рейтинге. Корейская SK On удостоилась лишь пятого места, хотя её объёмы продаж выросли на 141,3 %, а доля рынка выросла с 5,3 до 7 %. На шестом месте расположилась Samsung SDI с ростом продаж на 26,9 %, но её доля за год сократилась с 5,8 до 4,0 %.

Всего за четыре первых месяца этого года производителями было выпущено тяговых батарей совокупной ёмкостью 122,9 ГВт·ч. Это на 83,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки уверенно росли с третьего квартала 2020 года. Японские производители, включая Panasonic, тоже сократили свою долю рынка в текущем году на фоне прогресса китайских и корейских конкурентов.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, финансовые новости и аналитика,
Теги: byd, catl, аккумуляторы, электромобиль, аналитика
byd, catl, аккумуляторы, электромобиль, аналитика
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