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Владелец «Марвел-Дистрибуции» купил бизнес Lexmark в России для производства принтеров под новым брендом

Компания, владеющая одним из крупнейших дистрибуторов электроники в России — «Марвел-Дистрибуцией», купила российский бизнес американского вендора Lexmark, выпускающего принтеры. Помимо сотрудников, действующих в российском офисе компании, очередному владельцу достанутся контакты бизнес-партнёров в России. Ещё важнее, что оборудование продолжат выпускать под другим брендом, но на тех же заводах, что и раньше.

Источник изображения: Lexmark

Источник изображения: Lexmark

Как сообщает «Коммерсантъ», подобная сделка позволит «Марвел» нарастит активность в сегменте печатной техники, во многом благодаря уходу из России HP, Xerox, Canon и других известных брендов. По данным издания, головной компанией «Марвел-Дистрибуции» является «Ф-Плюс оборудование и разработки». По её инициативе ООО «Лексмарк Интернэшнл Рус» будет переименовано в ООО «Ф-Плюс Имэджинг» и будет координировать реализацию проектов в России.

Сумма сделки пока неизвестна. Сообщается, что «Ф-Плюс Имэджинг» оставит в своём штате российских менеджеров по продажам и сертификационных инженеров, ответственных за сервисную поддержку клиентов. Поскольку собственного производства у Lexmark нет, в «Ф-Плюс» считают, что ценностью компании являются её сотрудники и, конечно, клиенты, которым, вероятно, теперь будет передаваться оборудование под брендом F+ imaging, выпуск которого организуют на прежних фабриках по контракту. По словам главы «Марвел-Дистрибуции» Алексея Мельникова, новый бренд намерен занять до 20 % российского рынка, освобождающегося после ухода крупных западных игроков.

В первом квартале текущего года на рынке принтеров Европы, Ближнего Востока и Африки Lexmark занимала четвёртое место в сегменте устройств стоимостью от $500, а её доля составляла 11,3 %. Компания работала в России с 2010 года. Впрочем, по данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль ООО «Лексмарк Интернэшнл Рус» по итогам 2021 года оказалась относительно небольшой, на уровне 24,9 млн руб. Примечательно, что в 2020 году она составила 193,2 млн руб.

Известно, что «Марвел-Дистрибуция» ввела в эксплуатацию собственный производственный кластер корпоративного оборудования F+ Tech в 2021 году, начав выпускать серверы, сетевое оборудование, системы хранения данных и печатное оборудование под собственным брендом. Дополнительно известно, что «Марвел-Дистрибуция» владеет 20 % долей в российской компании Printum, разрабатывающем ПО для управления печатью.

Эксперты видят перспективы для развития в освободившейся нише, поскольку спрос сегодня в этом сегменте превышает предложение.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, принтеры, принт-серверы, сканеры, копиры, МФУ, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: россия, lexmark, санкции, принтеры, марвел
россия, lexmark, санкции, принтеры, марвел
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