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Первые пользовательские скриншоты ПК-версии Marvel’s Spider-Man просочились в Сеть за неделю до релиза

До запуска супергеройского экшена Marvel’s Spider-Man Remastered на ПК остаётся ровно неделя, но по Сети уже начали гулять первые пользовательские скриншоты горячо ожидаемого релиза.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

По словам TheHeeper55 с форума Reddit, опубликовавшего внутриигровые кадры, он нашёл их в Twitter. Обладатель ранней копии решил поделиться своим счастьем с остальными, но Sony быстро удалила изображения.

На скриншотах (см. галерею ниже) можно увидеть работу ПК-версии Marvel’s Spider-Man Remastered в ультрашироком разрешении и, судя по всему, при не самых высоких графических настройках.

Игрок показал, как выглядит Нью-Йорк с крыш зданий, отражения на фасадах стеклянных строений, Человек-паук в исходном костюме, часть раскладки для клавиатуры и монитор с запущенной игрой.

Утёкшие скриншоты Marvel’s Spider-Man Remastered для ПК
Смотреть все изображения (8)
Смотреть все
изображения (8)

Напомним, обновлённая версия Marvel’s Spider-Man для ПК включает трассировку лучей (отражения), поддержку масштабирования NVIDIA DLSS, сглаживания DLAA, достижений, облачных сохранений, а также контроллера DualSense.

Что касается нестандартных разрешений, то Marvel’s Spider-Man Remastered оптимизирована (речь о геймплее и заставочных роликах) не только для ультраширокого (21:9), но и панорамного (32:9) формата.

Marvel’s Spider-Man Remastered поступит в продажу для Steam и Epic Games Store уже 12 августа. На днях разработчики из Insomniac Games сообщили, что игра полностью совместима со Steam Deck.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man remastered, insomniac games, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
marvel’s spider-man remastered, insomniac games, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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