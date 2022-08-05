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Видео: в новом трейлере «одержимого» роглайка Cult of the Lamb рассказали о четырёх особых боссах

Издательство Devolver Digital и студия Massive Monster представили новый трейлер роглайка про одержимую овечку Cult of the Lamb, который выйдет уже на следующей неделе. Ролик посвятили четырём особым боссам.

Источник изображений: Devolver Digital

Источник изображений: Devolver Digital

В каждом из четырёх регионов леса игрокам встретится епископ. Всех их необходимо одолеть, чтобы освободить своего спасителя и отплатить ему долг.

  • Леший (Leshy) — младший епископ древней веры, живущий в самом сердце тёмной Чащи (Darkwood);
  • Хекат (Heket) — вестница голода, повелевающая жарким, гибельным Земноводьем (Anura);
  • Каламар (Kalamar) — властитель Топи (Anchordeep), порождающий чуму и мор;
  • Мудрый Шамура (Shamura) из Шёлковой колыбели (Silk Cradle) — старший из четырёх.

В Cult of the Lamb игроки примут роль ягнёнка, принесённого в жертву и получившего предложение о воскрешении от закованного в цепи демона, которого называют Тот-кто-ждёт (The One Who Waits). Чтобы возродиться, овечка создаёт культ в честь своего спасителя и начинает привлекать последователей.

В процедурно генерируемом мире придётся не только искать сторонников, но и развивать базу, собирать ресурсы, проводить мистические ритуалы, заботиться о пастве, укреплять веру последователей с помощью проповедей, исключать неверных, бороться с лидерами враждебных сект и рыбачить (пойманную рыбу можно приготовить и обменять на части талисмана, меняющего геймплей). У каждого культиста есть собственный уровень лояльности, который повышается разными способами (например, благословением и подарками). В сражениях овечка использует не только оружие (мечи, топоры, кинжалы), но и боевые проклятия. За победы выдаются карты таро со случайными бонусами и умениями. Всего заявлено около 20 боссов.

Cult of the Lamb выросла из прототипов трёх разных игр, созданных Джулианом Уилтоном (Julian Wilton), автором приключенческих платформеров The Adventure Pals и Never Give Up. Гейм-дизайнер вдохновлялся роглайт-экшеном Moonlighter и «песочницей» Slime Rancher, а также мультсериалом «Гравити Фолз» (Gravity Falls) и фильмом ужасов «Солнцестояние» (Midsommar). Анонс состоялся во время gamescom 2021: Opening Night Live.

Ранее авторы опубликовали ещё два трейлера — об основании культа и особых персонажах-культистах.

Cult of the Lamb появится 11 августа на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. За предзаказ пользователи получат эксклюзивный облик последователя Ктулху. В магазине Valve доступна бесплатная демоверсия. Имеется перевод на русский язык.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: cult of the lamb, massive monster, devolver digital, роглайк
cult of the lamb, massive monster, devolver digital, роглайк
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