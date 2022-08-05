С игроков Overwatch 2 всё-таки не станут требовать по $45 за облик для персонажа

Blizzard Entertainment по запросу портала GamesRadar прокомментировала обеспокоенность игроков возможными ценами на премиальный контент в условно-бесплатном командном шутере Overwatch 2.

Напомним, в недавнем опросе Blizzard интересовалась у игроков Overwatch 2, насколько они склонны заплатить $45 за мифический облик и $25 за легендарный, $10 за украшение для оружия и $5 за три граффити.

По словам представителя Blizzard, приведённые в опросе значения были сгенерированы случайным образом для каждого пользователя и не отражают финальную ценовую политику внутриигрового магазина Overwatch 2.

Напомним, с переводом Overwatch 2 на условно-бесплатную модель распространения Blizzard отказалась от лутбоксов в пользу боевого пропуска. Его подробностями и деталями магазина разработчики поделятся ближе к запуску.

Ранний доступ и дебютный сезон Overwatch 2 стартуют 4 октября на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Третью публичную «бету» игры Blizzard проводить не намерена.