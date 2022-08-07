В Steam появилась поддержка контроллеров Nintendo Joy-Con

Спустя пять лет после выхода консоли Nintendo Switch компания Valve добавила контроллеры, поставляемые с ней в комплекте, к числу поддерживаемых платформой Steam. Для подключения к ПК понадобится Bluetooth-адаптер.

В последней бета-версии Steam добавлена поддержка контроллеров Nintendo Joy-Con, говорится на сайте платформы. Обновленный клиент может работать с Joy-Con и по отдельности, и в паре — как единый контроллер.

Желающим попробовать новую возможность игровой платформы придётся записаться в программу бета-тестирования Steam — для этого необходимо активировать соответствующую опцию в настройках клиента. При этом не стоит забывать, что контроллеры Nintendo Joy-Con подключаются по Bluetooth, и для подключения к ПК нужен либо беспроводной адаптер, либо поддержка протокола на материнской плате — через кабель они работать не будут.

Поддержка более мощного Nintendo Switch Pro на платформе Steam появилась ещё в 2018 году. А совсем недавно сервис объявил, что подписчики Nintendo Switch Online получили возможность подключать классические контроллеры для консолей Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System, Nintendo 64 и Sega Mega Drive.