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Марсоход Perseverance собрал тринадцатый образец породы для будущей отправки на Землю

Знаменитый марсоход Perseverance, исследующий кратер Езеро на Красной планете, отобрал тринадцатый образец марсианских скальных пород с помощью специального бура. Об этом сообщила лаборатория NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), курирующая миссию. По данным представителей JPL, «счастливый» тринадцатый образец станет не последним в этом районе — будет добыт ещё один образец.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Пока марсоход собирает коллекцию камней с Красной планеты, члены ответственной за него команды готовятся к очередной амбициозной фазе миссии — отправке этих образцов на Землю, возможно, уже в 2033 году. Проект будет совместно реализован NASA и Европейским космическим агентством (ESA) и предусматривает поиск возможных следов марсианской жизни — миллиарды лет назад в кратере Езеро находилось большое озеро и речная дельта, в которых мог кто-то обитать.

План предусматривает доставку добытых образцов пароды в специальный посадочный модуль NASA, который также будет вмещать малую ракету. Позже она отправится с образцами на орбиту планеты, где встретится с орбитальным модулем ESA для дальнейшего возвращения на Землю. Впрочем, пока всё это оборудование не только не покинуло Землю, но ещё вообще находится в разработке.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Обычно Perseverance отбирает по два образца с каждого камня, которые он бурит. Марсоход будет хранить один набор образцов на борту, а второй будет оставлен в одном из «складов» на поверхности Езеро. Это позволит сохранить «резервную копию» в случае, если Perseverance по какой-либо причине не сможет доставить образцы к посадочному модулю, который дополнительно будет комплектоваться двумя вертолётами, способными по одному перенести образцы, если будет такая необходимость.

Успех уже действующего вертолёта Ingenuity, сопровождающего марсоход, доказал эффективность конструкции летающей машины. Ожидается, что вертолёты для возможной доставки образцов будут очень похожи на своего предшественника. Предполагалось, что Ingenuity совершит всего пять полётов, но, похоже, эта отметка будет превышена, как минимум семикратно. Так, в конце сентября состоялся уже 33-й полёт вертолёта.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, мир роботехники, на острие науки, космос,
Теги: марс, космос, марсоход, perseverance, nasa
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