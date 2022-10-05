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Контроллер Stadia можно подключить к другим платформам беспроводным способом, но существующие методы не слишком удобны

После того как Google объявила о закрытии облачного игрового сервиса Stadia, пользователи начали искать применение для фирменных контроллеров в других игровых системах. Хотя контроллеры уже можно использовать с ПК, Mac и смартфонами с помощью проводного соединения, беспроводное подключение по Bluetooth пока ограничено только самой платформой Stadia, работать которой осталось совсем недолго. Впрочем, это не помешало энтузиастам искать обходные пути.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Один из методов включает использование Android-устройства в качестве передатчика. В прошлом году YouTube-блогер LateStageTech продемонстрировал своё приложение Wiredless Pro, позволяющее подключать проводные контроллеры к Android-устройствам, которые, в свою очередь, обмениваются сигналами с ПК. В октябре видеоблогер Benjaninja показал, что этот способ работает и с контроллером Stadia, но с некоторыми ограничениями. В частности, не распознавались кнопки-триггеры, из-за чего заметно ограничивается список совместимых игр. Кроме того, необходимость физического подключения к Android-устройству не слишком удобна для тех, кто хотел бы пользоваться полностью беспроводным гаджетом.

Ещё один способ разработан программистом Партом Шахом (Parth Shah), но он доступен только на ПК и требует дополнительных действий. По некоторым данным, на ПК необходимо установить Python 3 и загрузить ПО StadiaWireless версии 1.2.0, разработанного Шахом, с GitHub. После этого можно следовать инструкциям программиста для использования необходимого решения. На ПК нужно будет получить URL, набрав который в браузере Android-устройства, можно обеспечить беспроводное подключение контроллера. Впрочем, сам контроллер всё равно придётся использовать с кабелем и устройством на Android – зато все клавиши сохраняют работоспособность.

Некоторые пользователи уже попросили Google разблокировать возможность подключения контроллера к игровым консолям и компьютерам с помощью Bluetooth. Известно, что Google рассматривает такой вариант, но окончательного решения, похоже, ещё не принято.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: google, google stadia, облачные сервисы, облачный гейминг, контроллер
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