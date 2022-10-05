Контроллер Stadia можно подключить к другим платформам беспроводным способом, но существующие методы не слишком удобны

После того как Google объявила о закрытии облачного игрового сервиса Stadia, пользователи начали искать применение для фирменных контроллеров в других игровых системах. Хотя контроллеры уже можно использовать с ПК, Mac и смартфонами с помощью проводного соединения, беспроводное подключение по Bluetooth пока ограничено только самой платформой Stadia, работать которой осталось совсем недолго. Впрочем, это не помешало энтузиастам искать обходные пути.

Один из методов включает использование Android-устройства в качестве передатчика. В прошлом году YouTube-блогер LateStageTech продемонстрировал своё приложение Wiredless Pro, позволяющее подключать проводные контроллеры к Android-устройствам, которые, в свою очередь, обмениваются сигналами с ПК. В октябре видеоблогер Benjaninja показал, что этот способ работает и с контроллером Stadia, но с некоторыми ограничениями. В частности, не распознавались кнопки-триггеры, из-за чего заметно ограничивается список совместимых игр. Кроме того, необходимость физического подключения к Android-устройству не слишком удобна для тех, кто хотел бы пользоваться полностью беспроводным гаджетом.

Ещё один способ разработан программистом Партом Шахом (Parth Shah), но он доступен только на ПК и требует дополнительных действий. По некоторым данным, на ПК необходимо установить Python 3 и загрузить ПО StadiaWireless версии 1.2.0, разработанного Шахом, с GitHub. После этого можно следовать инструкциям программиста для использования необходимого решения. На ПК нужно будет получить URL, набрав который в браузере Android-устройства, можно обеспечить беспроводное подключение контроллера. Впрочем, сам контроллер всё равно придётся использовать с кабелем и устройством на Android – зато все клавиши сохраняют работоспособность.

Некоторые пользователи уже попросили Google разблокировать возможность подключения контроллера к игровым консолям и компьютерам с помощью Bluetooth. Известно, что Google рассматривает такой вариант, но окончательного решения, похоже, ещё не принято.