В Москве заработала станция зарядки электромобилей, созданная российской Edison Technologies

Жители Москвы получили доступ к станции для зарядки электрокаров, разработанной российской компанией Edison Technologies. Станция способна одновременно заряжать две машины — на восполнение пары аккумуляторов ёмкостью по 75 кВт·ч до 80 % у станции уйдёт менее часа. Электромобили с более ёмкими аккумуляторами придётся заряжать по 2,5-3 часа.

Станция расположена во дворе жилого дома по адресу Садовая-Спасская 12/23с3, но воспользоваться ей могут все желающие владельцы электромобилей. Разработчик учёл климатические особенности в регионе — работоспособность оборудования сохраняется при температурах от -40 °С до +50 °С, обеспечено соответствие всем необходимым стандартам безопасности. По данным Edison Technologies, предусмотрена защита от перегрева, утечек электричества и прочих угроз, включая атаку вандалов.

В ближайшее время в Edison готовятся представить накопитель энергии собственной разработки, т. н. «медленные» зарядные станции и даже специальную электробусную станцию для крупного электротранспорта. Более того, в ближайшем будущем появится вариант станции для зарядки китайских машин с разъёмом GBT.

Компания уже обнародовала планы дальнейшей экспансии: ведутся переговоры об установке станций в столичных локациях в районе Павелецкой и проспекта Мира, возможность использования технологий Edison обсуждается и с сетью волгоградских отелей.

Ранее Edison Technologies открыла первую в Москве мастерскую по переделке автомобилей с ДВС на электрическую тягу.