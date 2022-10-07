3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung Electronics заявила о падении пр...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung Electronics заявила о падении прибыли в последнем квартале на 32 %

Сегодня компания Samsung Electronics представила предварительный отчёт по результатам третьего квартала 2022 года (полноценный отчёт публикуется в конце октября), где сообщила, что падение прибыли будет даже большим, чем прогнозировалось ранее. Ожидается, что квартальная операционная прибыль год к году упадёт на 32 % в связи с экономическим спадом, вызвавшим падение спроса на электронные устройства и чипы памяти.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Как сообщает Reuters, поставки чипов памяти Samsung, похоже, оказались ниже даже уже заниженных ожиданий, а цены на соответствующие чипы в текущем квартале могут упасть ещё больше — это результат реакции покупателей на рост инфляции, выросшие процентные ставки по кредитам и события на Украине.

Будучи одним из крупнейших производителей чипов памяти, смартфонов и телевизоров в мире, компания Samsung тем не менее ожидает, что прибыль в третьем квартале упадёт до $7,67 млрд — спад наблюдается впервые за почти три года, с $11,3 млрд годом ранее. Это на 8,5 % ниже, чем прогнозировала консалтинговая Refinitiv.

Известно, что сегодня производители смартфонов и компьютеров откладывают новые закупки и используют уже имеющиеся запасы чипов памяти, снижая глобальные объёмы поставок и вызывая спад в индустрии. При этом производители DRAM- и NAND-памяти уже рассматривают неполную загрузку мощностей в качестве средства борьбы с перепроизводством. По прогнозам экспертов, цены на память будут падать и в этом квартале, что приведёт к дальнейшему снижению прибылей Samsung в четвёртом. По всей вероятности, спрос не восстановится до следующего года.

Известно, что конкурирующая Micron Technology уже стала первым производителем чипов, пересмотревшим планы инвестиций на следующий год в меньшую сторону, и кроме того на возможное сокращение инвестиций намекнула и SK hynix. В четверг AMD представила оценку доходов в третьем квартале — они оказались на миллиард долларов ниже, чем прогнозировалось — из-за слабого спроса на ПК.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

По данным представителя Samsung, пока компания не обсуждает снижение объёмов производства чипов, а инвесторы ждут окончательного финансового отчёта, который состоится 27 октября. Известно, что с начала года акции компании упали примерно на 30 %.

По оценкам Counterpoint Research, поставки смартфонов Samsung в третьем квартале составили порядка 66 млн экземпляров, на 5 % меньше, чем в тот же период в прошлом году, несмотря на выход в квартале новых флагманов. По мнению экспертов Counterpoint, спрос на флагманские модели остаётся высоким несмотря на экономический спад, начальные продажи серии Galaxy Z4 были выше, чем продажи Galaxy Z3 в своё время.

Аналитики считают, что компания слишком зависима от бизнесов с высокими колебаниями спроса — вроде рынка смартфонов и памяти. При этом доля долговременных контрактов на производство слишком мала. По мнению экспертов, компания нуждается именно в них, а также принятии других мер, но на достижение этих целей потребуется время.

По оценкам Samsung, квартальные доходы компании год к году даже выросли — на 3 % до $54 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В сентябре рост выручки TSMC замедлился — это подтверждает спад всей отрасли
Samsung и SK hynix смогут продолжить выпускать память в Китае даже с новыми санкциями США
SK hynix разработала собственный 108-Мп датчик изображения Hi-A811 — компания догоняет Samsung и Sony
Samsung рассказала об успехах на рынке памяти: GDDR7 и более ёмкая DDR5 уже в разработке, 1-Тбит чипы V-NAND выйдут к концу года
Индийский космический зонд Mars Orbiter Mission перестал выходить на связь спустя 8 лет после начала работы
Глава Stellantis считает, что сложности с доступностью чипов в автопроме сохранятся до конца следующего года
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, samsung electronics, статистика, прибыль
samsung, samsung electronics, статистика, прибыль
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 99
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 22
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 7

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Выяснилось, почему видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 такие огромные и откуда взялись слухи об энергопотреблении в 600 Вт
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Жидкий азот позволил разогнать Intel Core i9-13900K до 8,2 ГГц
«Мы не расскажем, как найти альтернативные пути»: создатель Dead Space раскрыл продолжительность хоррора The Callisto Protocol 2 ч.
ЕС выяснит, как поглощение Activision Blizzard компанией Microsoft скажется на игровом бизнесе конкурентов 2 ч.
Криптобиржа Binance приостановила транзакции из-за взлома, хакеры похитили $100 млн 3 ч.
Технологичная пятёрка: Hitman 3, Spider-Man Remastered, The Riftbreaker, Enlisted и Redout 2 почти одновременно получили поддержку Intel XeSS 3 ч.
Не так уж и «скоро»: в Steam изменились сроки выхода многострадального ремейка System Shock 3 ч.
Вышла новая версия системы аудита и управления информационными активами InfoWatch Data Discovery 1.4 3 ч.
В Steam с разрешения Valve выйдет фанатский шутер во вселенной Half-Life 5 ч.
Пингвины против Боузера и Марио без акцента в дебютном трейлере анимационного фильма по Super Mario Bros. 6 ч.
Нити и связи: Кодзима подтвердил первую актрису на роль в своей следующей игре и опубликовал тизер второй 7 ч.
Dead Space в Steam обойдётся без привязки к Origin, а сам Origin вскоре заменят 7 ч.
Почти половина населения Евросоюза подключится к 5G до 2025 года 30 мин.
GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 16GB способны покорять 3,0 ГГц, показали утечки 52 мин.
В сентябре рост выручки TSMC замедлился — это подтверждает спад всей отрасли 3 ч.
Кабель Toocki с разъёмами USB Type-C, поддержкой быстрой зарядки 100 Вт PD и дисплеем продаётся со скидкой более 50 % 3 ч.
Санкции против Китая ускорят распространение процессоров на архитектуре RISC-V для ЦОД 4 ч.
Электросамокаты признали в России средством индивидуальной мобильности и ограничили их скорость до 25 км/ч 4 ч.
Двое американцев, японец и россиянка прибыли на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-5 5 ч.
Acer представила очень лёгкий 16-дюймовый ноутбук Swift Edge 16 на базе Ryzen PRO 6000 5 ч.
Все компоненты iPhone 14 Pro Max стоят около $501 — менее 46 % от розничной цены 5 ч.
Samsung Electronics заявила о падении прибыли в последнем квартале на 32 % 5 ч.