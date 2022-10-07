Samsung Electronics заявила о падении прибыли в последнем квартале на 32 %

Сегодня компания Samsung Electronics представила предварительный отчёт по результатам третьего квартала 2022 года (полноценный отчёт публикуется в конце октября), где сообщила, что падение прибыли будет даже большим, чем прогнозировалось ранее. Ожидается, что квартальная операционная прибыль год к году упадёт на 32 % в связи с экономическим спадом, вызвавшим падение спроса на электронные устройства и чипы памяти.

Как сообщает Reuters, поставки чипов памяти Samsung, похоже, оказались ниже даже уже заниженных ожиданий, а цены на соответствующие чипы в текущем квартале могут упасть ещё больше — это результат реакции покупателей на рост инфляции, выросшие процентные ставки по кредитам и события на Украине.

Будучи одним из крупнейших производителей чипов памяти, смартфонов и телевизоров в мире, компания Samsung тем не менее ожидает, что прибыль в третьем квартале упадёт до $7,67 млрд — спад наблюдается впервые за почти три года, с $11,3 млрд годом ранее. Это на 8,5 % ниже, чем прогнозировала консалтинговая Refinitiv.

Известно, что сегодня производители смартфонов и компьютеров откладывают новые закупки и используют уже имеющиеся запасы чипов памяти, снижая глобальные объёмы поставок и вызывая спад в индустрии. При этом производители DRAM- и NAND-памяти уже рассматривают неполную загрузку мощностей в качестве средства борьбы с перепроизводством. По прогнозам экспертов, цены на память будут падать и в этом квартале, что приведёт к дальнейшему снижению прибылей Samsung в четвёртом. По всей вероятности, спрос не восстановится до следующего года.

Известно, что конкурирующая Micron Technology уже стала первым производителем чипов, пересмотревшим планы инвестиций на следующий год в меньшую сторону, и кроме того на возможное сокращение инвестиций намекнула и SK hynix. В четверг AMD представила оценку доходов в третьем квартале — они оказались на миллиард долларов ниже, чем прогнозировалось — из-за слабого спроса на ПК.

По данным представителя Samsung, пока компания не обсуждает снижение объёмов производства чипов, а инвесторы ждут окончательного финансового отчёта, который состоится 27 октября. Известно, что с начала года акции компании упали примерно на 30 %.

По оценкам Counterpoint Research, поставки смартфонов Samsung в третьем квартале составили порядка 66 млн экземпляров, на 5 % меньше, чем в тот же период в прошлом году, несмотря на выход в квартале новых флагманов. По мнению экспертов Counterpoint, спрос на флагманские модели остаётся высоким несмотря на экономический спад, начальные продажи серии Galaxy Z4 были выше, чем продажи Galaxy Z3 в своё время.

Аналитики считают, что компания слишком зависима от бизнесов с высокими колебаниями спроса — вроде рынка смартфонов и памяти. При этом доля долговременных контрактов на производство слишком мала. По мнению экспертов, компания нуждается именно в них, а также принятии других мер, но на достижение этих целей потребуется время.

По оценкам Samsung, квартальные доходы компании год к году даже выросли — на 3 % до $54 млрд.