Третий фискальный квартал в календаре многих компаний едва завершился, но это не мешает им подводить предварительные итоги этого отчётного периода. AMD не стала дожидаться публикации полной статистики, и уже на этой неделе была вынуждена признать, что выручка компании не оправдала собственных ожиданий в среднем на $1 млрд, а на клиентском направлении, главным образом представленном процессорами Ryzen и видеокартами Radeon, и вовсе упала на 40 % в годовом сравнении.

Руководство AMD заявило, что в третьем квартале компания выручила не более $5,6 млрд, тогда как собственный прогноз ранее упоминал о диапазоне от $6,5 до $6,9 млрд. Норма прибыли вместо ожидаемых 54 % едва приблизилась к 50 %. Подобные заявления вызвали снижение курса акций компании после завершения торговой сессии на 4,5 %.

Говоря о результатах квартала более подробно, генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) сообщила, что «рынок ПК в минувшем квартале значительно просел». Даже наличие у AMD конкурентного ассортимента продукции не смогло перебороть негативную макроэкономическую тенденцию и сохранение у клиентов существенных складских запасов продукции, которую ещё только предстоит реализовать.

Конкретно на клиентском направлении AMD сократила выручку на 53 % последовательно и на 40 % в годовом сравнении, до $1 млрд. В сегменте центров обработки данных выручка выросла последовательно на 8 % и на 45 % в годовом сравнении, до $1,8 млрд. Игровой сегмент стал ещё одним «лучом света в тёмном царстве», хотя профильная выручка и осталась на уровне предыдущего квартала, в годовом сравнении она выросла на 14 % до $1,6 млрд. Наконец, сектор встраиваемых решений увеличил выручку последовательно на 4 % до $1,3 млрд, преимущественно в результате поглощения Xilinx, которое было завершено в текущем году. AMD попутно пришлось списать $160 млн из-за корректировки цен на продукцию и наличия нереализованных запасов продукции. Примечательно, что операционные расходы в третьем квартале даже уменьшились с $1,6 до $1,5 млрд относительно ожиданий.

Кстати, в целом выручка AMD снизилась на 15 % лишь в последовательном сравнении, в годовом она выросла на солидные 29 %, хотя на фоне достижений предыдущих кварталов такая динамика и не кажется выразительной.