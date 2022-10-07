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Власти США ввели новые ограничения на экспорт чипов в Китай — под подозрением 31 компания

Американские власти предприняли новые шаги по усилению санкций в отношении Китая, сообщило агентство Bloomberg. США признали неблагонадёжной ещё 31 китайскую компанию, связанную с поставками американских технологий в Китай, и теперь им придётся доказать, что они не связаны с оборонной промышленностью КНР. Если подтверждения не будут получены или запросы проигнорированы, то соответствующие компании окончательно попадут под санкции США.

Источник изображения: SMIC

Источник изображения: SMIC

Напомним, что главная цель подобных мероприятий — убедиться, что компоненты и технологии американского происхождения не попадают в руки китайских военных, даже если экспорт осуществляется через третьи страны. Какие именно компании попали под «подозрение», источник не уточняет, но отмечает, что все они зарегистрированы в Китае. На данном этапе эти компании будут получать уведомления от профильных ведомств США, в которых им будет предложено пройти процедуру экспортного контроля, задекларировав сферу конечного применения получаемой из США продукции. Если опасения властей США окажутся напрасными, то китайская компания избежит попадания в «чёрный список». Если же доказательства покажутся чиновникам неубедительными, либо китайская сторона проигнорирует требования властей США, то компания попадёт в список, не позволяющий ей получать определённый ассортимент продукции из США без особой лицензии Министерства торговли этой страны.

Кроме того, пока в отношении указанных китайских компаний будет вестись расследование, все поставки американской продукции в их адрес тоже будут подвергаться процедуре сертификации. Как уже отмечалось сегодня, в сфере производства полупроводников новые правила могут ограничить поставки технологического оборудования для производства микросхем памяти и интегральных микросхем на территорию Китая. Критичным для производства микросхем ОЗУ станет использование 18-нм и более продвинутой литографической технологии, для интегральных микросхем и процессоров — 14-нм литографии, а твердотельная память будет фильтроваться по признаку количества слоёв в микросхеме — их должно быть не более 128 штук. Профильное оборудование не сможет попасть в Китай, если не соответствует данным требованиям, даже если было выпущено в третьей стране и поставляется не из США.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: сша, санкции, китай, торговая война
сша, санкции, китай, торговая война
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