3DNews Новости Software Ужастик Разработку новых Silent Hill подтвердил ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разработку новых Silent Hill подтвердил неожиданный источник

Инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer) обратил внимание, что в недавнем интервью режиссёр первого и третьего фильмов Silent Hill Кристоф Ганс (Christophe Gans) обмолвился о разработке нескольких игр в хоррор-серии.

Источник изображений: Konami

Источник изображений: Konami

По словам Ганса, над грядущей адаптацией (она должна стать перезапуском кинофраншизы) он работает в сотрудничестве с Konami и Team Silent, поэтому «кое-что знает» о ближайшем будущем Silent Hill.

«Пока мы с вами разговариваем, в разработке находятся несколько игр от разных команд. Крупных игр, которые возродят серию. Думаю, они были впечатлены успехом явно выдающихся ремейков Resident Evil», — заявил Ганс.

В создании новых Silent Hill, если верить Гансу, принимают участие разработчики оригинальных четырёх частей

В создании новых Silent Hill, если верить Гансу, принимают участие разработчики оригинальных четырёх частей

Ганс также напрямую подтвердил, что окружённым слухами ремейком Silent Hill 2 занимается польская студия Bloober Team, которая сама комментировать причастность к проекту отказалась.

Помимо ремейка от Bloober, в разработке якобы номерная Silent Hill (с интерактивным тизером) и цикл коротких историй. В конце сентября возрастной рейтинг в Южной Корее получила неизвестная Silent Hill: The Short Message.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Южной Корее классифицировали неизвестную Silent Hill — анонс уже близко?
Череда утечек по новым Silent Hill продолжилась в преддверии Tokyo Game Show
Слухи: в Сеть утекли скриншоты Silent Hill 2 Remake
Глава PlayStation Джим Райан лично донёс до европейских регуляторов опасения компании насчёт сделки Microsoft и Activision Blizzard
Поставки Steam Deck уже превысили 1 млн экземпляров
«Люди в пиджаках убили диско»: студия ZA/UM пыталась замолчать уход ключевого разработчика Disco Elysium и угрожала ему судом
Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик,
Теги: silent hill, bloober team, konami, хоррор
silent hill, bloober team, konami, хоррор
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 30
10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Бигтехи уничтожают HDD и SSD миллионами вместо того, чтобы просто стереть с них данные
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция
Новая статья: Overwatch 2 — новая жизнь старой игры. Рецензия 2 ч.
Meta сообщила о возможной утечке данных около 1 млн пользователей Facebook 3 ч.
Анонс Steam-версии Crash Bandicoot 4: It’s About Time и тизер новой части серии спрятали на коробке из-под пиццы 5 ч.
«Это безумие»: средневековое приключение A Plague Tale: Requiem оказалось на удивление требовательным к современному железу 5 ч.
DLSS на страже FPS: разработчик Atomic Heart рассказал о Denuvo, оптимизации на консолях и продолжительности 7 ч.
Разработку новых Silent Hill подтвердил неожиданный источник 8 ч.
Toyota сообщила о возможной утечке данных 296 тысяч клиентов сервиса T-Connect 9 ч.
У приложения Meta Horizon Worlds так много проблем, что им не пользуются даже разработчики 9 ч.
В бета-версии Windows 11 появилась поддержка виджетов сторонних разработчиков и новая функция в приложении «Чат» 9 ч.
«Мы не расскажем, как найти альтернативные пути»: создатель Dead Space раскрыл продолжительность хоррора The Callisto Protocol 12 ч.
Google планирует продать более 8 млн смартфонов Pixel 7 — компания намерена удвоить продажи 5 ч.
Google запустила оптоволоконный подводный кабель Grace Hopper — между США и Европой появился канал на 350 Тбит/с 7 ч.
Власти США ввели новые ограничения на экспорт чипов в Китай — под подозрением 31 компания 8 ч.
Учёные обнаружили пару звёзд, в которой малая поглощает большую 8 ч.
На технологии автопилота ушло уже $100 млрд, а значимых результатов нет и пока что не будет 8 ч.
Инженер NVIDIA показал прототипы систем охлаждения и вентиляторов GeForce RTX 4090 9 ч.
Amazon уберёт с улиц роботов-курьеров Scout — проект полностью закрыт 9 ч.
Thermaltake обновила блоки питания Toughpower SFX — до 1000 Вт и поддержка стандартов ATX 3.0 и PCIe 5.0 9 ч.
В этом месяце впервые за три года состоится запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Falcon Heavy 10 ч.
Дефицит мощностей в российских ЦОД привёл к росту цен в местных облаках 10 ч.