Разработку новых Silent Hill подтвердил неожиданный источник

Инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer) обратил внимание, что в недавнем интервью режиссёр первого и третьего фильмов Silent Hill Кристоф Ганс (Christophe Gans) обмолвился о разработке нескольких игр в хоррор-серии.

По словам Ганса, над грядущей адаптацией (она должна стать перезапуском кинофраншизы) он работает в сотрудничестве с Konami и Team Silent, поэтому «кое-что знает» о ближайшем будущем Silent Hill.

«Пока мы с вами разговариваем, в разработке находятся несколько игр от разных команд. Крупных игр, которые возродят серию. Думаю, они были впечатлены успехом явно выдающихся ремейков Resident Evil», — заявил Ганс.

Ганс также напрямую подтвердил, что окружённым слухами ремейком Silent Hill 2 занимается польская студия Bloober Team, которая сама комментировать причастность к проекту отказалась.

Помимо ремейка от Bloober, в разработке якобы номерная Silent Hill (с интерактивным тизером) и цикл коротких историй. В конце сентября возрастной рейтинг в Южной Корее получила неизвестная Silent Hill: The Short Message.