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Анонс Steam-версии Crash Bandicoot 4: It’s About Time и тизер новой части серии спрятали на коробке из-под пиццы

Блогер Canadian Guy Eh в новом видео на своём канале показал присланную ему издательством Activision посылку, содержащую сразу две новости, касающиеся серии платформеров Crash Bandicoot.

Источник изображения: Activision

Источник изображения: Activision

Подарок оформлен в виде коробки из-под пиццы вымышленного заведения Aku Aku’s Steam-In Pizza Shack. Внутри содержится несколько тематических сувениров, а самое интересное — в чеке за «заказ».

Во-первых, вместо перечня товаров в квитанции указано, что Crash Bandicoot 4: It’s About Time выходит 18 октября в Steam. В настоящее время платформер доступен на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Во-вторых, в нижней части чека есть приписка: «Хотите большего? Попробуйте нашу новую вампа-пиццу за $12.08!». В стоимости товара зашифрована дата 8 декабря — день проведения церемонии награждения The Game Awards 2022.

Вероятно, таким образом Activision и разработчики из студии Toys for Bob намекают на скорый анонс новой части Crash Bandicoot (см. августовский тизер). Ранее ходили слухи, что проект может быть многопользовательским.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Приключение, Анонс,
Теги: crash bandicoot 4: it’s about time, toys for bob, activision blizzard, экшен-платформер, приключение
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