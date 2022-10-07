Meta* сообщила о возможной утечке данных около 1 млн пользователей Facebook*

Meta * Platforms сообщила в пятницу о возможной утечке данных примерно 1 млн пользователей Facebook * из-за проблем с безопасностью у сторонних приложений, загруженных из интернет-магазинов компаний Apple и Alphabet.

В этом году служба безопасности компании выявила более 400 вредоносных приложений для Android и iOS (355 — для Android, 47 — для iOS), которые под видом фоторедакторов и других сервисов воровали у пользователей учётные данные для входа в Facebook * . Согласно отчёту службы безопасности, около 40 % приложений были замаскированы под инструменты для редактирования фотографий, остальные относятся к другим категориям, включая мобильные игры, Lifestyle-приложения, трекеры здоровья, бизнес-утилиты и VPN.

Meta * отметила, что уже проинформировала Apple и Google об имеющейся проблеме. В свою очередь, Apple и Google сообщили, что удалили все вредоносные приложения, о которых идёт речь.

Также компания планирует уведомить более миллиона пользователей о возможной утечке данных. Дэвид Агранович (David Agranovich), директор Meta * по борьбе с угрозами, сообщил журналистам, что его команда не может определить точное количество пострадавших пользователей Facebook * , поскольку атаки происходили на их личные устройства.

Meta * посоветовала пользователям с вниманием относиться к приложениям, которые предлагают настроить учётную запись с помощью входа через Facebook * . «Если приложение-фонарик требует, чтобы вы вошли в систему с помощью Facebook * , прежде чем оно предоставит вам какие-либо функции фонарика, вероятно, это вызывает подозрение», — говорит Агранович.