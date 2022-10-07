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Meta* сообщила о возможной утечке данных около 1 млн пользователей Facebook*

Meta* Platforms сообщила в пятницу о возможной утечке данных примерно 1 млн пользователей Facebook* из-за проблем с безопасностью у сторонних приложений, загруженных из интернет-магазинов компаний Apple и Alphabet.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

В этом году служба безопасности компании выявила более 400 вредоносных приложений для Android и iOS (355 — для Android, 47 — для iOS), которые под видом фоторедакторов и других сервисов воровали у пользователей учётные данные для входа в Facebook*. Согласно отчёту службы безопасности, около 40 % приложений были замаскированы под инструменты для редактирования фотографий, остальные относятся к другим категориям, включая мобильные игры, Lifestyle-приложения, трекеры здоровья, бизнес-утилиты и VPN.

Meta* отметила, что уже проинформировала Apple и Google об имеющейся проблеме. В свою очередь, Apple и Google сообщили, что удалили все вредоносные приложения, о которых идёт речь.

Также компания планирует уведомить более миллиона пользователей о возможной утечке данных. Дэвид Агранович (David Agranovich), директор Meta* по борьбе с угрозами, сообщил журналистам, что его команда не может определить точное количество пострадавших пользователей Facebook*, поскольку атаки происходили на их личные устройства.

Meta* посоветовала пользователям с вниманием относиться к приложениям, которые предлагают настроить учётную запись с помощью входа через Facebook*. «Если приложение-фонарик требует, чтобы вы вошли в систему с помощью Facebook*, прежде чем оно предоставит вам какие-либо функции фонарика, вероятно, это вызывает подозрение», — говорит Агранович.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Социальные сети,
Теги: me, ff, социальная сеть, утечка данных
me, ff, социальная сеть, утечка данных
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