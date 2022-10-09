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На новых для себя рынках NIO сосредоточится на предоставлении электромобилей в лизинг

Формально, китайская марка NIO уже предлагает свои электромобили на европейском континенте, наладив поставки по официальным каналам в Норвегию, но дальнейшая экспансия в этом регионе будет связана не с продажей машин в собственность, а с предоставлением их в лизинг. Одновременно рассматривается возможность локализации производства тяговых батарей в Европе.

Источник изображения: NIO

Источник изображения: NIO

Об этом в интервью Reuters рассказал генеральный директор NIO Уильям Ли (William Li). Сейчас китайская компания готовится вывести свои электромобили на рынки Германии, Нидерландов, Швеции и Дании, но она не будет продавать их клиентам, а будет реализовывать по подписке и в лизинг. Ежемесячный платёж за пользование электромобилем с ёмкостью тягового аккумулятора 75 кВт·ч будет варьироваться от 1199 до 1295 евро. Минимальный срок действия договора составит один месяц, поэтому клиенты фактически получат возможность провести длительный тест-драйв, чтобы понять, нужен ли им электромобиль на постоянной основе.

На новых европейских рынках NIO будет предлагать три модели электромобилей: ET7, ET5 и кроссовер EL7, который в Китае носит обозначение ES7, но в Европе подобное обозначение закреплено за Audi. Начав производство в 2018 году, NIO смогла к настоящему моменту реализовать в Китае и Норвегии чуть менее 250 тысяч электромобилей. Ранее NIO уже предлагала в лизинг тяговые батареи к своим электромобилям, в этом случае в собственности покупателя оставалось только транспортное средство, а батарею он мог регулярно менять на заряженную на специальных станциях. К слову, таких станций к концу следующего года в Европе будет установлено не менее 120 штук. Клиенту даже не нужно выходить из машины для замены батареи — автоматика всё сделает сама за несколько минут, и поездку можно будет продолжить с уже заряженной батареей.

В прошлом месяце NIO наладила производство станций по замене батарей в Венгрии. Если объёмы реализации электромобилей на территории Европы превысят 10 ГВт·ч в эквиваленте аккумуляторной ёмкости, то NIO задумается и о локализации выпуска самих батарей в Европе. Сейчас её снабжает батареями являющаяся лидером мирового рынка китайская компания CATL, но в структуре NIO имеется и коллектив из 700 специалистов, отвечающий за организацию производства батарей собственными силами. Уже в следующем году компания может объявить о сотрудничестве с новыми партнёрами в этой сфере. По мнению главы NIO, все крупные производители электромобилей в конечном итоге начнут выпускать тяговые аккумуляторы самостоятельно.

В Норвегии и Китае компания продолжит продавать электромобили в собственность, поскольку в первом случае это выгоднее для клиентов с точки зрения налогообложения, а во втором сохраняются ограничения на количество номерных знаков, выдаваемых местными властями для регистрации транспортных средств.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: nio, электромобиль, европа, лизинг
nio, электромобиль, европа, лизинг
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