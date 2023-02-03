Autodesk присоединилась к тренду IT-рынка — компания уволит 250 сотрудников

Техногиганты Meta * , Amazon и прочие давно начали масштабные увольнения сотрудников. Теперь к наметившемуся тренду и гонке по оптимизации расходов присоединилась компания Autodesk, объявившая о сокращении 250 рабочих мест.

Как заявляют представители разработчика инженерного ПО, речь идёт об увольнении менее 2 % всего штата Autodesk, разбросанного по всему миру. В компании сообщили, что сокращения не связаны с приёмом на работу чересчур большого числа программистов ранее или сокращением издержек — речь идёт о «согласовании ресурсов» для выполнения приоритетных задач в текущем фискальном году.

Действительно, по данным на январь 2022 года в Autodesk числились 12 600 человек. С начала 2023 года акции компании выросли в цене на 22 %, частично компенсировав падение на 33 % в предыдущем году.

Это последняя из крупных технологических компаний, прибегающая к масштабным сокращениям штата. Помимо IT-гигантов, ранее на этой неделе о сокращении персонала объявили Okta, Workday, Splunk и Pinterest. Кроме того, некоторые компании вроде Intel в этом месяце также уменьшили выплаты менеджерам среднего звена и руководству, поскольку бизнес вынужден бороться с глобальным экономическим спадом, влияющим на заработки.

В середине декабря появилась информация о том, что Autodesk приступила к ликвидации бизнеса в России. При этом сообщалось, что местный штат компании состоит преимущественно из специалистов по продажам, а не разработчиков.