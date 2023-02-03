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Word уже наделили поддержкой ChatGPT, причём без участия Microsoft

Компания Creative Data Studios разработала надстройку Ghostwriter ChatGPT для пакета офисных приложений Office 365, интегрирующую интеллектуального чат-бота ChatGPT в текстовый редактор Word.

Источник изображения: Creative Data Studios/unsplash.com

Источник изображения: Creative Data Studios/unsplash.com

Решение ChatGPT, в последнее время набравшее огромную популярность, представляет собой ИИ-инструмент, способный генерировать связные и логичные тексты, которые можно и копировать в любые приложения. Ghostwriter ChatGPT упрощает этот процесс, добавляя панель управления ботом непосредственно в Microsoft Word.

Для установки Ghostwriter ChatGPT необходимо найти приложение в магазине Office (Office Add-in Store).

По словам разработчика Патрика Хастинга (Patrick Husting), не исключено, что с интеграцией в Word бота ChatGPT самой Microsoft, техногигант может отключить стороннюю надстройку, поэтому предлагается не терять времени и приступать к экспериментам. На сайте Creative Data Studio сообщается, что в скором времени будет выпущена версия программы для Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook.

В скором будущем можно ожидать появления ИИ-инструментов во многих продуктах Microsoft. В частности, компания анонсировала внедрение ИИ в Teams Premium. По слухам, уже скоро ChatGPT может появиться в сервисе Bing, что, в теории, может нанести серьёзный удар по поисковому бизнесу Google.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Офисные пакеты, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: microsoft, chatgpt, ghostwriter chatgpt, ии, word
microsoft, chatgpt, ghostwriter chatgpt, ии, word
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