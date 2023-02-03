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Кооперативный шутер Deep Rock Galactic отпразднует пятилетие новым режимом с уникальными наградами

Издательство Coffee Stain Publishing и разработчики из датской студии Ghost Ship Games напомнили о приближении важного события в жизненном цикле их научно-фантастического шутера Deep Rock Galactic — пять лет с момента появления в раннем доступе.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

По случаю грядущего пятилетия Deep Rock Galactic его создатели планируют запустить специальное внутриигровое событие с уникальными наградами. Подробная информация о мероприятии будет раскрыта в ближайшее время, но сроки его проведения уже установлены — со 2 по 16 марта.

Также разработчики предоставят игрокам возможность вновь опробовать проект в том виде, в котором он был представлен на запуске в 2018 году. Временный режим позволит оценить, какая большая работа была проделана датчанами из Ghost Ship Games за прошедшие пять лет с момента запуска проекта.

Стандартные обновления для Deep Rock Galactic являются бесплатными, но специально для тех, кто хочет дополнительно поддержать авторов шутера, будет доступен «самый декадентский, самый роскошный, самый поддерживающий» пакет косметических DLC под названием Suporter II Upgrade. Его релиз намечен на 2 марта текущего года.

До начала празднования пятилетия Deep Rock Galactic разработчики намерены опубликовать ещё несколько сообщений с подробностями по поводу грядущего события. Они также проведут прямую трансляцию из офиса, в рамках которой поговорят с фанатами о прошлом и будущем проекта.

Deep Rock Galactic вышла из раннего доступа на PC (Steam, Microsoft Store) и Xbox One в мае 2020 года. Ранняя версия кооперативного шутера стартовала 28 февраля 2018-го. К концу 2022 года суммарные продажи Deep Rock Galactic на всех целевых платформах превысили 5,5 млн копий, а дополнительного контента к игре купили в количестве 3,4 млн единиц.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: deep rock galactic, coffee stain publishing, ghost ship games, шутер
deep rock galactic, coffee stain publishing, ghost ship games, шутер
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