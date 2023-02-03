Постапокалипсис ещё никогда не был таким беззаботным: симулятор жизни в затопленном городе I Am Future скоро выйдет в раннем доступе Steam

Издательство tinyBuild и разработчики из армянской студии Mandragora (не путать с одноимённой игрой) анонсировали дату выхода в раннем доступе своего симулятора жизни в беззаботном постапокалипсисе I Am Future.

События I Am Future развернутся в затопленном городе, на заросшей крыше одного из небоскрёбов которого просыпается главный герой. Ему предстоит обустроить базу мечты, разгадать тайну последних дней цивилизации и своего внезапного пробуждения.

Чтобы жить одному в постапокалипсисе было нескучно, I Am Future предложит завести друзей (загрузить искусственное сознание в здания, слушать их мысли и развивать с ними отношения) и питомцев-дронов (пригодятся для автоматизации рутинных задач).

Помимо прочего, I Am Future позволит освоить кулинарию и фермерство, сходить на рыбалку или просто наслаждаться прекрасным видом. Бороться за жизнь в игре не придётся, но от жуков-мутантов свою базу отбивать понадобится.

Ранний доступ I Am Future стартует уже 18 мая текущего года в Steam. На странице в сервисе Valve доступна бесплатная демоверсия. Сообщается также, что игра получит поддержку русского языка.