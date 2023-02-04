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Майнеры в РФ потребляют 2–2,5 ГВт электроэнергии

Российские майнеры потребляют от 2 до 2,5 ГВт электроэнергии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по электрогенерации Дмитрия Ступина, сделанное в пятницу на VII Пермском экономическом конгрессе. По словам чиновника, лидерами в мире по объёму энергопотребления остаются китайские майнеры, несмотря на введённый в стране запрет.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

«На сегодняшний день в России майнеры потребляют порядка 2,5 ГВт электричества. Что будет дальше с мировым майнингом не совсем ясно, есть разные прогнозы», — сказал Ступин, добавив, что 90 % майнинга в стране имеет промышленный характер.

По словам участника мероприятия PR-директора компании Promminer Александра Федорова, ежедневно российские майнеры добывают примерно 143 биткоина, что при текущем курсе криптовалюты составляет около 170 млн рублей. То есть в месяц майнинговые фермы в России добывают биткоинов на 5,2 млрд рублей.

Эксперт отметил, что с каждым годом доля России в мировом рынке майнинга растёт. К концу 2023 года прирост доходности майнинга по нынешнему курсу криптовалют может составить до 200 млн рублей ежедневно.

Рост майнинга и связанное с этим увеличение потребления электроэнергии было отмечено в некоторых регионах России в 2020 году после всплеска цены биткоина и введения законодательного запрета на добычу криптовалюты в Китае.

Благодаря самому низкому тарифу на электроэнергию для населения Иркутск стал неофициальной столицей майнинга. Из-за перегрузки сетей, связанной с майнингом, в регионе был отмечен рост случаев аварийного отключения электроэнергии, а также увеличилось число пожаров.

Вторым по популярности среди майнеров является Хакасия, где объём потребления электроэнергии майнинговыми фермами в прошлом году по оценкам вырос в годовом исчислении на 63 % до 36 млн кВт·ч. В этом показателе учтены майнинговые фермы, существование которых было доказано, а также объекты, которые подозреваются в этой деятельности. В рамках борьбы с незаконным майнингом в регионе планировали ввести дифференцированную систему оплаты электроэнергии для физлиц.

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Рубрики: Новости Hardware, Цифровые финансы,
Теги: биткоин, майнинг, россия
биткоин, майнинг, россия
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