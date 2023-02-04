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Китай обходит санкции США, покупая б/у оборудование для производства чипов

В связи с намерением США ужесточить ограничения для китайского полупроводникового сектора, местные производители чипов ускоряют закупки оборудования для производства полупроводниковых пластин (Wafer Fab Equipment, WFE), чтобы обеспечить в дальнейшем непрерывную работу своих заводов. При этом китайские компании предпочитают совершать эти сделки скрытно, так как некоторые из них выполняются с нарушением санкций Вашингтона, сообщает ресурс DigiTimes.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По данным источников DigiTimes, компании SMIC, HuaHong, Nexchip, Silan Microelectronics и другие покупают всё, что возможно приобрести, включая бывшее в употреблении оборудование. Причём часть оборудования находится под запретом для отправки в Китай, и поэтому стороны предпочитают заключать такие сделки без публичной огласки.

В числе активных покупателей оборудования замечена Huawei, находящаяся под жёсткими санкциями Вашингтона, в соответствии с которыми не имеет права закупать оборудование, содержащее передовые американские технологии без разрешения регулирующих органов США. Закупки Huawei связаны с её планами построить завод при поддержке SMIC, поэтому компания хочет получить как можно больше оборудования для его оснащения.

Санкциями запрещается поставка в Китай оборудования для производства чипов по 14-нм техпроцессу и более продвинутым технологиям изготовления. DigiTimes отметил, что лишь SMIC может производить микросхемы с использованием этих технологий, поэтому для большинства китайских производителей микросхем существующие ограничения Вашингтона являются критическими лишь в отдалённой перспективе.

Тем не менее США проводят переговоры с Японией и Нидерландами, где тоже имеются крупные производители литографического оборудования, чтобы согласовать меры по установлению ещё более строгих ограничений на экспорт полупроводниковых технологий и оборудования в Китай. Именно поэтому китайские компании ускорили закупку оборудования и комплектующих.

В связи с тем, что на данный момент неизвестно, какие именно наименования оборудования подпадут под экспортные ограничения, китайские компании покупают практически всё, что может понадобиться для расширения мощностей и/или поддержания текущего производства.

Среди бенефициаров ужесточения санкций против китайских полупроводниковых компаний будут тайваньские производители оборудования, которые работают с полной загрузкой мощностей и имеют заказы на поставки в Китай уже на 2025 год.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, разработка и производство электроники,
Теги: полупроводники, санкции, китай
полупроводники, санкции, китай
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