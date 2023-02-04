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У недалёкой звезды открыта землеподобная планета, на которой может быть жизнь

Современные астрономические приборы не обладают достаточной чувствительностью для массового открытия экзопланет размерами с Землю. Поэтому среди 5200 открытых экзопланет землеподобных планет менее 1,5 %, а планет в пригодной для возникновения жизни зоне обитания и того меньше — всего около дюжины. Тем ценнее находка новых миров, похожих на Землю в зоне пригодной для жизни. Недавно был обнаружен ещё один такой мир.

планета у красного карлика глазами художника. Источник изображения: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter

Планета у красного карлика глазами художника. Источник изображения: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter

Команда астрономов из Института астрономии Общества Макса Планка в Гейдельберге, а также Обсерватории Калар Альто в Испании получила данные, которые свидетельствуют о наличии планеты с массой 1,36 массы Земли у красного карлика Wolf 1069 спектрального класса M. Планета обнаружена методом транзита, когда она проходит по диску звезды в своём орбитальном движении и на время снижает её видимую яркость.

Снижение яркости происходило раз в 15,6 суток, что говорит о соответствующем периоде обращения экзопланеты Wolf 1069 b вокруг своей звезды. Из этого учёные сделали вывод, что планета находится на удалении примерно 1/15 расстояния от звезды, если за сравнение брать удаление Земли от Солнца. Для экзопланеты Wolf 1069 b это неопасная дистанция, поскольку звезда такого класса светит намного слабее Солнца. Так, согласно расчётам, экзопланета получает на 35 % меньше лучистой энергии, чем Земля.

Более того, анализ данных показывает, что экзопланета Wolf 1069 b находится в приливном захвате или постоянно обращена к звезде одной стороной. Даже в таком режиме на солнечной стороне Wolf 1069 b температура будет порядка -23 °C. Но если у экзопланеты есть атмосфера (а на данном уровне развития науки мы не можем это определить), то температура попадёт в условно комфортные для возникновения биологической жизни 13 °C.

Расположение экзопланеты Wolf 1069 b в обитаемой зоне своей звезды. Источник изображения:

Расположение экзопланеты Wolf 1069 b в обитаемой зоне своей звезды

По мере появления у нас новых инструментов — сверхбольших телескопов и спектрометров, что произойдёт к концу текущего десятилетия и позже, учёные смогут получать детальные данные о наличии и составах атмосфер у экзопланет. Это тем более касается объектов на сравнительно небольшом удалении от нас, как в случае звезды Wolf 1069, до которой всего 31 световой год. Как минимум это будет один из первых кандидатов для подробного изучения условий для возникновения там биологической жизни.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: экзопланеты, жизнь, вселенная, астрономия
экзопланеты, жизнь, вселенная, астрономия
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