Основателей и гендиректора разработчика беспилотных грузовиков TuSimple заподозрили в шпионаже в пользу Китая

Газете The Wall Street Journal (WSJ) стало известно, что ряд участников Комитета по иностранным инвестициям в Соединённых Штатах (CFIUS) призвал министерство юстиции США выдвинуть обвинения в экономическом шпионаже против двух основателей и гендиректора стартапа по разработке беспилотных грузовиков TuSimple из Сан-Диего (Калифорния) в связи с незаконной передачей технологий китайскому стартапу Hydron, занимающемуся выпуском грузовых фур с водородным двигателем.

В октябре прошлого года WSJ сообщила со ссылкой на свои источники, что CFIUS, ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяют правомерность финансирования и передачи технологий TuSimple китайскому стартапу Hydron, который был основан и управляется контролирующим акционером и соучредителем TuSimple Мо Чэнем (Mo Chen). Именно его, а также ещё одного соучредителя TuSimple Сяоди Хоу (Xiaodi Hou) вместе с гендиректором Чэн Лу (Cheng Lu) члены CFIUS подозревают в экономическом шпионаже.

CFIUS начал изучение деятельности TuSimple в 2021 году, так как у него вызвали вопросы крупные инвестиции китайских акционеров и их контроль над двумя местами в совете директоров. В прошлом году CFIUS также провёл ещё одну проверку, на этот раз касающуюся Hydron.

В свою очередь TuSimple утверждает, что информация, которой сотрудники TuSimple делились со стартапом Hydron, соответствует стандартной отраслевой практике, и у иностранных партнёров не было возможности копировать её технологии. «Эта информация не позволит сторонней организации воспроизвести то, что лежит в основе TuSimple — нашу автономную программную технологию», — сообщила в электронном письме представитель TuSimple Меган Стрейдер (Megan Strader).

В ноябре Хоу и Чен расформировали правление TuSimple и привлекли трёх независимых директоров. Стрейдер заявила, что новые независимые члены совета директоров продолжают расследовать взаимодействие компании с Hydron и что делать какие-либо выводы до завершения расследования будет некорректно.

Напомним, что в декабре 2021 года грузовик с автопилотом TuSimple без происшествий проехал без водителя 129 км по дорогам общего пользования США.