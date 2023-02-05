Сегодня 06 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети M**a отстояла в суде право купить разраб...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Meta* отстояла в суде право купить разработчика фитнес-приложения для метавселенной Within

Калифорнийский суд разрешил компании Meta* Platforms закрыть сделку по приобретению VR-стартапа Within, занимающегося разработкой фитнес-приложения для метавселенной. Это произошло несмотря на продолжающееся антимонопольное расследование в отношении компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), начатое в прошлом году Федеральной торговой комиссией (FTC) США.

Источник изображения: Within

Источник изображения: Within

По данным издания Bloomberg, на этой неделе суд отклонил ходатайство FTC по поводу вынесения запрета на завершение сделки по покупке компанией Meta* стартапа Within. С момента вынесения решения у FTC есть неделя, чтобы подать апелляцию. Слушание по делу FTC против Meta* пройдёт 7 февраля.

По мнению регулятора, изначально Meta* планировала разрабатывать собственное фитнес-приложение для метавселенной. Однако в конечном итоге компания отказалась от этого, решив поглотить стартап Within, который уже некоторое время развивает проект Supernatural. В FTC посчитали, что, помимо прочего, эта сделка поможет Meta* устранить потенциального конкурента, который может появиться у компании в случае, если Within продолжит самостоятельно развивать своё приложение. У FTC осталось несколько дней, чтобы подать апелляцию и снова попытаться заблокировать сделку.

«Мы рады, что суд отклонил ходатайство FTC о блокировке сделки по покупке Within. Эта сделка принесёт конкурентные преимущества экосистеме и будет стимулировать инновации, полезные для людей, разработчиков и пространства виртуальной реальности в целом. Мы с нетерпением ждём закрытия сделки в ближайшее время», — прокомментировал решение суда представитель Meta*.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Гарнитура M**a Quest 3 получит расширенную поддержку смешанной реальности
M**a сократит расходы на ЦОД на $4 млрд
Акции M**a взлетели в цене на 25 % — лучший дневной прирост за десятилетие
HBO продлила сериал The Last of Us на второй сезон, не дождавшись окончания первого — для этого были причины
МТС создаст собственную метавселенную за $100 млн
Microsoft начала принудительно обновлять компьютеры с Windows 11 21H2 — для «положительного опыта»
Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение,
Теги: me, метавселенная, виртуальная реальность
me, метавселенная, виртуальная реальность
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22