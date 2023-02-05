Meta* отстояла в суде право купить разработчика фитнес-приложения для метавселенной Within

Калифорнийский суд разрешил компании Meta * Platforms закрыть сделку по приобретению VR-стартапа Within, занимающегося разработкой фитнес-приложения для метавселенной. Это произошло несмотря на продолжающееся антимонопольное расследование в отношении компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), начатое в прошлом году Федеральной торговой комиссией (FTC) США.

По данным издания Bloomberg, на этой неделе суд отклонил ходатайство FTC по поводу вынесения запрета на завершение сделки по покупке компанией Meta * стартапа Within. С момента вынесения решения у FTC есть неделя, чтобы подать апелляцию. Слушание по делу FTC против Meta * пройдёт 7 февраля.

По мнению регулятора, изначально Meta * планировала разрабатывать собственное фитнес-приложение для метавселенной. Однако в конечном итоге компания отказалась от этого, решив поглотить стартап Within, который уже некоторое время развивает проект Supernatural. В FTC посчитали, что, помимо прочего, эта сделка поможет Meta * устранить потенциального конкурента, который может появиться у компании в случае, если Within продолжит самостоятельно развивать своё приложение. У FTC осталось несколько дней, чтобы подать апелляцию и снова попытаться заблокировать сделку.

«Мы рады, что суд отклонил ходатайство FTC о блокировке сделки по покупке Within. Эта сделка принесёт конкурентные преимущества экосистеме и будет стимулировать инновации, полезные для людей, разработчиков и пространства виртуальной реальности в целом. Мы с нетерпением ждём закрытия сделки в ближайшее время», — прокомментировал решение суда представитель Meta * .