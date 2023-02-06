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Беспилотники и ИИ-проекты «Яндекса» могут пострадать из-за нехватки ускорителей NVIDIA

Проекты компании «Яндекс», связанные с развитием беспилотных автомобилей и технологий искусственного интеллекта, может затормозить нехватка графических процессоров NVIDIA. По данным источника, эта проблема обсуждалась в прошлом месяце на совещании с участием представителей компании, Минцифры и правительства.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

В сообщении сказано, что о возникновении такой проблемы представитель «Яндекса» предупреждал ещё в декабре прошлого года. Российская IT-компания использует ускорители вычислений на базе графических процессоров NVIDIA A100 в суперкомпьютерах, обеспечивающих работу голосового помощника «Алиса», облачной платформы Yandex.Cloud, инструмента потокового перевода иностранных видео и др.

По данным источника, «Яндекс» должна была получить крупную партию ускорителей NVIDIA весной прошлого года, но поставка сорвалась. В настоящее время ввоз в страну необходимых компании ускорителей возможен только по параллельному импорту, но в нужных «Яндексу» объёмах ввозить GPU проблематично. Другой источник сообщил, что механизмы, которые позволят «Яндексу» продолжить работу с ушедшими из России вендорами, «неоднократно обсуждались на различных уровнях». Официальные представители Минцифры никак не комментируют данный вопрос.

Напомним, американская компания NVIDIA присутствовала на российском рынке с 2003 года. В марте 2022 года компания приостановила продажи своей продукции в России, а в июле перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на своё программное обеспечение для облачного гейминга. В ноябре прошлого года NVIDIA официально ушла из России.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: яндекс, nvidia, видеокарты
яндекс, nvidia, видеокарты
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