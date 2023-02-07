Акции Baidu выросли на 13 % после анонса мартовской премьеры чат-бота Ernie

Акции китайской компании Baidu подорожали более чем на 13 % после того, как она подтвердила скорую готовность к премьере собственного чат-бота, способного работать в стиле популярного ChatGPT. Новое решение, по официальным данным, должно дебютировать уже в марте.

Акции Baidu достигли максимальной стоимости за последние три месяца. В компании заявили, что сервис получит имя Wenxin Yiyan или Ernie Bot — по-английски. Разработчик обещает вовремя завершить внутреннее тестирование — к мартовской премьере ИИ-технологии. Если ранее СМИ сообщали о боте Baidu со ссылкой на анонимные источники, то теперь данные вполне официальные.

Baidu является крупнейшим разработчиком поисковых систем в Китае и намерена сначала интегрировать Ernie в свои основные поисковые сервисы. Инструмент позволит пользователям получать результаты в «разговорном» стиле — такой же функциональностью в теории обладает и чат-бот ChatGPT компании OpenAI, хотя его интеграция в поисковые сервисы пока не состоялась. Известно, что Microsoft намерена встроить его в поисковый движок Bing.

По данным Bloomberg, Baidu уже потратила миллиарды долларов на исследования в сфере ИИ. Её система машинного обучения Ernie тренируется на массивах данных уже несколько лет и именно она станет основой Ernie Bot.

В гонку включается всё больше игроков. Например, помимо OpenAI собственного бота Bard на основе языковой модели LaMDA пообещала представить широкой общественности в ближайшее время компания Google, с вероятной интеграцией решения в поиск и другие сервисы.

Известно, что в России тоже ведутся подобные разработки. Так, «Яндекс» обещал интегрировать чат-бота во многие из своих сервисов ещё до конца текущего года.