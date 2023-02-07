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Руководство Apple заявило, что развивает Mac с оглядкой на игры

Вице-президент Apple по архитектуре платформ Тим Миллет (Tim Millet) и вице-президент по маркетингу продуктов Боб Борчерс (Bob Borchers) дали интервью ресурсу TechCrunch, в котором обсудили новые технологии, отказ от архитектуры Intel, будущее игр на Mac и другие вопросы.

Apple M2 Max. Источник изображения: apple.com

Apple M2 Max. Источник изображения: apple.com

С выходом процессоров нового поколения компания поставила цель выпускать продукцию на грани технологических возможностей и не ограничиваться приростом производительности на несколько процентных пунктов с каждым новым поколением чипов. Apple не манипулирует показателями вроде 20-процентного прироста производительности и не пытается растянуть их на три года, отметил господин Миллет — исторически отрасль к такому не привыкла.

Топ-менеджеры положительно оценили сотрудничество с Intel и её готовность удовлетворить потребности Apple, но переход на собственные процессоры позволил компании сосредоточить в своих руках контроль над программными и аппаратными ресурсами — тесное взаимодействие двух направлений помогает концентрировать усилия и делать то, «что имеет значение» для Mac.

Apple собирается усилить своё присутствие в игровом сегменте, и это стремление отражается в каждом выпуске чипов серии M. Компания будет развивать аппаратные платформы с оглядкой на игры, и работа в этом направлении началась несколько лет назад, когда был сделан выбор в пользу собственных процессоров. Компания собирается значительно увеличить производительность графики во всей линейке компьютеров, хотя к новой архитектуре адаптировались ещё не все разработчики — некоторые, в частности, никогда не видели 96 Гбайт графической памяти, которые доступны на платформе M2‌ Max.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, компьютеры и ноутбуки Apple, видеокарты,
Теги: apple, процессор, платформа
apple, процессор, платформа
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