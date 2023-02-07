Институт РАН сфотографировал сближение двух комет

Институт прикладной математики (ИПМ) имени М.В. Келдыша РАН получил снимок сближения двух комет, которое произошло в ночь с понедельника на вторник. Соответствующее сообщение было размещено в Telegram-канале ИПМ.

«Сегодня ночью произошло редкое событие — в небе сблизились две умеренно ярких кометы, причём угловое расстояние между ними было меньше радиуса видимого лунного диска. Нам повезло с погодой, поэтому мы смогли поймать момент сближения в обсерватории ISON-Kitab», — говорится в опубликованном сообщении.

На представленном снимке можно без труда рассмотреть более яркую комету C/2022 E3 (ZTF), которая 1 февраля приближалась к Земле на расстояние в 42 млн км. Более тусклая комета C/2022 U2 (ATLAS) движется по траектории, которая предполагает, что она прилетает к Солнцу раз в 945 лет. Отмечается, что C/2022 U2 выглядит сильно тусклее не только потому, что находится почти в два раза дальше от Земли, но и потому, что сама по себе она более маленькая и менее активная.

В сообщении также сказано, что после захода Луны рассмотреть комету C/2022 U2 глазами можно было только с помощью относительно крупных любительских телескопов (от 15-20 см). В это же время наблюдать более яркую C/2022 E3 (ZTF) можно было даже в бинокль.