Capcom незаметно удалила Denuvo из Resident Evil Village спустя почти два года после релиза

Портал DSOGaming обратил внимание, что недавнее обновление ПК-версии шутера с хоррор-элементами Resident Evil Village от Capcom наконец удалило из игры антипиратскую защиту Denuvo.

Вышедший сегодня, 10 апреля, патч на 1,4 Гбайт (хотя некоторые сообщают о куда более скромных объёмах) уменьшил размер исполняемого файла Resident Evil Village с 622 до 209 Мбайт.

Упоминание Denuvo пропало со страницы Resident Evil Village в Steam (недоступна в российском сегменте), где присутствовало ещё в середине марта. Удаление антипиратского механизма также подтверждает портал SteamDB.

Capcom не афиширует устранение Denuvo из Resident Evil Village — аналогичным образом защита в своё время пропала из Resident Evil 7, ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3, а также других игр на движке RE Engine.

Resident Evil Village была «освобождена» от Denuvo спустя почти два года с релиза (год и 11 месяцев). Ремейкам Resident Evil 2 и Resident Evil 3 повезло больше (11 месяцев и полгода), а Resident Evil 7 — ещё меньше (немногим больше двух лет).

Приписывавшиеся работе Denuvo в связке с Capcom Anti-Tamper v3 подтормаживания в Resident Evil Village на ПК были исправлены патчем в июле 2021 года. Как устранение Denuvo повлияет на производительность игры, неясно.

Resident Evil Village вышла в мае 2021 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а в октябре 2022-го получила аддон Winters’ Expansion с видом от третьего лица, новыми героями для режима «Наёмники» и сюжетной главой Shadows of Rose.